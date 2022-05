Israël: augmentation de 360% de la violence et de l’anxiété chez les jeunes après le début de la pandémie (rapport)

1.177 adolescents disent avoir été victimes de violence en ligne

Une augmentation significative de la violence, de la dépression et de l'anxiété chez les jeunes tout au long de l'année 2021 a été enregistrée, selon un rapport annuel publié par Elem, une organisation d'aide sociale à but non lucratif.

Selon les données recueillies par Elem, quelque 2.126 adolescents ont déclaré avoir subi des violences à l'extérieur de chez eux– 170 % de plus qu'en 2020 et 360 ​% de plus par rapport à 2019.

Environ 1.893 adolescents ont quant à eux annoncé avoir subi des violences à la maison en 2021, soit une augmentation de 120 % par rapport à 2020 et de 250 % par rapport à 2019.

Concernant la violence en ligne, 1.177 adolescents disent en avoir été directement victimes, soit une augmentation de 230 % par rapport aux chiffres recueillis en 2019.

Quelque 4.000 adolescents ont déclaré avoir souffert de dépression et d'anxiété, une augmentation de 190 % par rapport à 2019. 1.432 cas d'adolescents ont tenté de mettre fin à leurs jours, soit près de 150 % de plus qu'en 2019.

En outre, 5.000 adolescents ont affirmé avoir consommé en grande quantité de d'alcool (130 % de plus qu'en 2019) et plus de 4.200 adolescents ont signalé un abus de drogues (150 % de plus qu'en 2019).