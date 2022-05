Israël: le directeur de cabinet et confident du Premier ministre, Tal Gan Zvi démissionne

"Tal était l'un des piliers de mes réalisations publiques"

Tal Gan Zvi, le directeur de cabinet du Premier ministre israélien Naftali Bennett a annoncé sa démission lundi matin, environ deux semaines après le départ de son conseiller politique Shimrit Meir.

Le bureau du Premier ministre n'a pas expliqué la raison de son départ surprise, mais Naftali Bennett a tenu à lui souhaiter du succès et l'a remercié pour leur collaboration.

"Tal était l'un des piliers de mes réalisations publiques", a déclaré le Premier ministre.

Le bureau du Premier ministre a déclaré que Gan Zvi terminera son mandat dans les prochaines semaines après avoir achevé les tâches qui lui ont été confiées.

"J'ai eu le privilège de travailler au cours de la dernière décennie avec une personne vraie qui a toujours eu comme priorité d'agir en faveur de l'Etat d'Israël," a déclaré Gan Zvi ce matin, se référant à N. Bennett.

"Je remercie le Premier ministre pour les opportunités, les défis et les actions auxquels j'ai pris part au cours de son mandat pour les citoyens d'Israël sur un large éventail de problématiques," a-t-il dit.

"A la fin d'une décennie de travail conjoint et intensif, et après un an dans le rôle stimulant de chef de cabinet, j'ai demandé de mettre fin à mes fonctions et de me tourner vers de nouvelles avenues. Ce fut une étape importante et extraordinaire," a-t-il encore déclaré.

Dimanche après-midi, la députée arabe israélienne Rinawi Zoabi a finalement réintégré la coalition après l'avoir quittée la semaine dernière.