Israël: manifestation d'étudiants munis de drapeaux palestiniens à l'Université Ben-Gourion

"Parallèlement aux désaccords politiques, nos étudiants savent travailler ensemble"

Des étudiants ont manifesté munis de drapeaux palestiniens lundi sur le campus de l'Université Ben-Gourion de Beersheva dans le sud d'Israël.

Des dizaines d'étudiants juifs se sont ensuite placés devant les manifestants munis de drapeaux israéliens, criant "honte".

Dans le même temps, les gardes de sécurité de l'Université ont empêché les étudiants d'entrer sur le campus avec des drapeaux israéliens, "pour maintenir l'ordre public."

"Deux jours après la Journée internationale de la diversité, nous étions à nouveau présents pour voir que notre campus compte des étudiants issus de toute la société israélienne avec une variété d'opinions et de points de vue. L'Université est un lieu de rencontre où vous pouvez apprendre à connaître l'autre, de nouvelles idées et des visions du monde différentes," a déclaré l'Université.

"Par conséquent, nous avons pu organiser deux rassemblements politiques avec des points de vue opposés," a-t-elle ajouté.

"Parallèlement aux désaccords politiques, nos étudiants savent travailler ensemble dans les laboratoires et les salles de classe," a conclu la direction.

Le maire de Beersheva où 5 personnes ont été poignardées dans un attentat islamiste le 22 mars dernier, par un Arabe israélien, a réagi à la manifestation.

"Honte et colère, les familles endeuillées de la ville regardent ces images et n'y croient pas. J'ai honte. Des drapeaux palestiniens sont agités et des appels sont lancés à tous ceux qui veulent détruire l'État, sur le campus que nous finançons. Il est temps de nous réveiller. L'État d'Israël est défié, à l'intérieur même d'un campus israélien", a-t-il déclaré.

La semaine dernière, trois suspects ont été arrêtés lors d'une manifestation d'étudiants arabes à l'Université de Tel-Aviv, à l'occasion de la Journée de la Nakba, pour avoir attaqué des manifestants et des policiers.

Une contre-manifestation juive avait été organisée, et des affrontements avaient éclaté entre les deux camps. Des étudiants arabes avaient même agité des drapeaux de l'OLP (Organisation de libération de la Palestine).