Israël: la police fait appel de la décision du tribunal autorisant les Juifs à réciter le "Shema" sur le mont du Temple

La police aurait déposé un recours contre une décision de justice controversée rendue dimanche soir par un juge du tribunal de première instance pour mineurs à Jérusalem, a rapporté lundi Channel 12.

Une décision extraordinaire a été rendue dimanche stipulant que les Juifs sont désormais autorisés à réciter la prière du "Shema Israël" et à se prosterner sur le mont du Temple, après l'appel du groupe de défense Honenu contre l'arrestation de trois jeunes Juifs, détenus pour avoir prié sur le site.

Le statu quo sur le mont du Temple, administré par le Waqf jordanien, permet aux musulmans de s'y rendre et d'y prier, les Juifs peuvent quant à eux visiter le site certains jours à des heures fixes.

Selon la chaîne, la police israélienne a déposé un recours demandant l'annulation de la décision pour "avoir commis une erreur en tirant des conclusions sur la politique gouvernementale".

Le pourvoi affirme également que "le juge Zion Saharay a eu tort de décider que le comportement des garçons en question, à savoir déranger un policier en service, n'était pas une infraction pénale".

"Leurs actions dans un lieu sensible et complexe comme le mont du Temple, menées le jour de la Nakba lors d'une période tendue, au cours de laquelle de violentes émeutes se sont produites sur le site et ailleurs à Jérusalem, en public et exposé à l'objectif de la caméra, soulèvent la crainte d'un délit susceptible de porter atteinte à l'ordre publique", est-il spécifié.

Une décision similaire l'année dernière avait rapidement été annulée après un appel lancé par la police israélienne.