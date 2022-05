Israël: le président Herzog invité d'honneur du Forum économique de Davos

Les discussions du Forum se concentrent sur la crise en Ukraine et la relance de l'économie post-Covid

Le président israélien Isaac Herzog s'adressera mercredi au Forum économique de Davos, selon un communiqué publié ce mardi.

Il s'envolera demain pour la Suisse où il prononcera un discours en tant qu'invité d'honneur du Forum, et prendra part à un certain nombre de réunions diplomatiques avec des dirigeants mondiaux et des acteurs économiques clés.

Au cours du dernier Forum économique de Davos qui a eu lieu virtuellement en janvier, le Premier ministre Naftali Bennett avait exhorté la communauté internationale à ne pas soutenir financièrement l'Iran, soulignant que cela revenait à investir dans ses activités nucléaires illégales comme l'enrichissement d'uranium.

Les discussions de l'actuel Forum qui s'achèvera le 26 mai se concentrent tout particulièrement sur la relance de l'économie mondiale après la pandémie de Covid-19, ainsi que sur les conséquences de la guerre en Ukraine.