Israël/Journée de Jérusalem: renforcement des effectifs des forces de l'ordre, niveau d'alerte relevé

Le chef de la police, Kobi Shabtai, a ordonné que le niveau d'alerte soit relevé à Jérusalem et dans les villes mixtes du pays, en prévision de la marche organisée à l'occasion de la Journée de Jérusalem dimanche, a rapporté mercredi Ynet.

M. Shabtai a ordonné que les congés soient réduits pour la police des frontières et que les cours de formation soient annulés afin que des troupes puissent être déployées à la place.

Les autorités israéliennes craignent une répétition des violences entourant la marche annuelle du drapeau de la Journée de Jérusalem, qui attire généralement des milliers de personnes qui traversent le quartier musulman de la Vieille ville pour atteindre le Mur occidental, afin de marquer l'anniversaire de l'unification de la capitale israélienne en 1967.

La police a décidé de limiter la participation à la marche dans la Vieille ville à 16.000 personnes.

M. Shabtai a indiqué que 3.000 policiers surveilleront l'événement, tandis que des milliers d'autres seront déployés autour de la ville et dans d'autres endroits, y compris des villes mixtes.

La police a également noté qu'un certain nombre d'autres événements dans les jours à venir, y compris un festival étudiant qui durera toute la nuit et un pèlerinage juif à Nabi Samwil en Cisjordanie, juste à l'extérieur de Jérusalem-Est, nécessiteront des fermetures de routes et un renforcement des effectifs des forces de l'ordre.

"Notre tâche principale est de veiller à ce que les événements de la Journée de Jérusalem puissent se dérouler correctement et en toute sécurité comme chaque année", a déclaré Doron Turgeman, policier à Jérusalem.

M. Turgeman a également affirmé que les allégations selon lesquelles la marche atteindra le Mont du Temple sont fausses.