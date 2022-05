Journée de Jérusalem: "la marche se déroulera comme prévue, ne passera pas par le Mont du Temple" (N. Bennett)

Le Premier ministre a été informé de la préparation accrue de la police

Le Premier ministre Naftali Bennett a déclaré ce vendredi que la marche des drapeaux qui aura lieu à Jérusalem dimanche, se déroulera selon sa trajectoire prévue. Par conséquent, la marche se terminera au Mur Occidental et ne passera pas par le Mont du Temple.

Cette décision a été prise à la suite d'une mise au point avant la Journée de Jérusalem dimanche.

Naftali Bennett a reçu une mise à jour complète sur les préparatifs de la police et a mis l'accent sur les efforts de renseignement et les renforts sur le terrain.

La réunion a réuni le ministre de la Sécurité intérieure Omer Bar-Lev, le commissaire de police Kobi Shabtai, le commandant du district de Jérusalem, le secrétaire militaire du Premier ministre et d'autres responsables.

Dans le même temps, le ministre de la Défense Benny Gantz a exprimé son soutien au défilé du drapeau lors d'une conversation avec des militants de son parti.

"Nous sommes autorisés et pouvons faire dans notre capitale la marche que nous voulons", a-t-il soutenu, "Nous n'avons aucune intention de violer le statu quo sur le Mont du Temple, la police est là pour empêcher les gens de se joindre et de produire des frictions délibérées", a-t-il ajouté.

Il a appelé à "éviter toute provocation en cours de route" et a rappelé l'opération "Gardien du Mur", qui a éclaté l'an dernier.

"Le Hamas ne menacera pas notre souveraineté. L'an dernier, le Hamas a décidé de tirer des roquettes sur ce qui a déclenché l'opération "Gardien du Mur", une opération malheureuse qui s'est produite, et je suppose que cette fois, il sera assez sage pour l'éviter", a-t-il estimé.

Jeudi soir, l'ambassadeur américain en Israël, Tom Nides, s'est entretenu au téléphone avec le ministre Bar-Lev et a exprimé sa préoccupation concernant la marche des drapeaux et craint qu'il ne conduise à une escalade à Jérusalem et dans les territoires, a déclaré un haut responsable israélien.

Au même moment, le Hamas et le Jihad islamique ont tenu une réunion d'urgence.

3.000 policiers seront déployés pour le défilé qui aura lieu au centre de Jérusalem.