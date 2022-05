Le ministère israélien des AE condamne la loi irakienne interdisant les relations avec l'Etat hébreu

"Les dirigeants qui choisissent la voie de la haine et de l'incitation nuisent avant tout à leur peuple"

Le ministère israélien des Affaires étrangères a condamné vendredi une nouvelle loi irakienne qui criminalise toute relation avec Israël, alors que l'Etat juif étend ses liens avec le monde arabe via les accords d'Abraham.

La législation irakienne adoptée jeudi déclare que la violation de la loi est passible de peine de mort ou de réclusion à perpétuité.

"Israël condamne la décision du parlement irakien d'adopter une loi contre la normalisation avec Israël et d'imposer la peine de mort à quiconque est en lien avec Israël. C'est une loi qui place l'Irak et le peuple irakien du mauvais côté de l'histoire et isolés de la réalité", a tweeté le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lior Haiat.

"Les dirigeants qui choisissent la voie de la haine et de l'incitation nuisent avant tout à leur peuple. Nous appelons le peuple irakien à ne pas se laisser entraîner dans des positions extrémistes," a-t-il ajouté.

La loi a été approuvée par 275 députés votant en sa faveur dans l'assemblée de 329 sièges. Un communiqué du Parlement avait également déclaré que la législation est "un véritable reflet de la volonté du peuple".

L'influent religieux chiite Muqtada al-Sadr, dont le parti a remporté le plus grand nombre de sièges aux élections législatives irakiennes de l'année dernière, a appelé les Irakiens à descendre dans la rue pour célébrer cette "grande réussite."