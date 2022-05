Marche des drapeaux à Jérusalem: le Hamas et le Jihad islamique mettent en garde contre une "explosion"

"Le défilé a lieu depuis plus de 30 ans le jour de Jérusalem, ce n'est pas nouveau, son parcours non plus"

Les groupes islamistes palestiniens à Gaza ont mis en garde samedi contre une "explosion" en amont de la Marche des drapeaux qui doit se dérouler dan la capitale israélienne à l'occasion de la Journée de Jérusalem prévue dimanche. L'ancien chef du Hamas Khaled Mashaal a déclaré samedi lors d'un discours diffusé par des médias affiliés à la faction au pouvoir à Gaza que les musulmans du monde entier devraient "descendre dans la rue demain" en un "jour de colère contre Jérusalem". Les Palestiniens "doivent faire une grande action pour faire savoir qu'attaquer Al-Aqsa [la mosquée] fera tomber les cieux sur la terre", a-t-il affirmé. "L'agression contre Al-Aqsa et les tentatives de la diviser feront bouillir la nation d'une rage sans bornes", a-t-il ajouté. Le porte-parole du Jihad islamique palestinien, Daoud Shehab, a de son côté prévenu que le défilé "conduira à une large explosion à plusieurs niveaux, la résistance étant fermement prête à mener des affrontements pour défendre notre lieu saint". Le Coordonnateur des activités gouvernementales dans les territoires du ministère israélien de la défense (COGAT) a noté que "nous sommes dans une période où les tentatives d'incitation se multiplient". "La Marche des drapeaux a lieu depuis plus de 30 ans, ce n'est pas nouveau", a expliqué samedi Ghassan Alian. "Le défilé a lieu le jour de Jérusalem, ce n'est pas nouveau. Le parcours de la Marche n'est pas nouveau non plus", a-t-il souligné. "Et quoi d'autre n'est pas nouveau? Les intérêts de ceux qui cherchent à enflammer la région, et leur mépris des conséquences d'une escalade", a-t-il déploré.