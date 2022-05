Israël: "Mon grand-père a été tué pendant la Shoah", rappelle Y. Lapid jugé "pire que les nazis" par un rabbin

"Ce sont des traîtres pour leur peuple, ils détestent leur peuple. Ils sont pires que les nazis"

En réponse à un grand rabbin ultra-orthodoxe qui a déclaré que les ministres du gouvernement Bennett étaient "pires que les nazis, le chef de la diplomatie Yair Lapid a rappelé dimanche que son grand-père a été assassiné pendant la Shoah et que son père a failli mourir dans un ghetto.

"Ma seule réponse à vos remarques est que j’aime tout le peuple d'Israël et je souhaite au Rabbin Mazuz une bonne fête de Jérusalem, une journée d'unité et d'amour pour Israël", a tweeté M. Lapid.

Le rabbin Meir Mazuz de Bnei Brak a fustigé samedi le gouvernement qui cherche à "étouffer les étudiants de la Torah" tout en "donnant le plus possible aux Arabes", selon un enregistrement vidéo.

"Ce sont de mauvaises personnes. Nous attendons qu'ils quittent ce monde", a-t-il ajouté évoquant Yaïr Lapid et Avigdor Liberman, ainsi que "tous leurs amis".

"Ce sont des traîtres pour leur peuple, ils détestent leur peuple. Ils sont pires que les nazis – les nazis aiment leur propre peuple; mais [les ministres] détestent leur peuple", a-t-il souligné.

Meir Mazuz est un rabbin sépharade influent lié à la direction du parti ultra-orthodoxe Shas, MM. Lapid et Liberman militent pour les droits laïcs en Israël.

"Je ne savais pas qu'enseigner un programme de base, aller travailler et faire le service militaire est pire que les nazis", a de son côté répondu M. Liberman, ajoutant que dans le Talmud, "il est écrit que le Second Temple de Jérusalem a été détruit à cause de "haine sans fondement" parmi le peuple juif.

Lors de la réunion hebdomadaire du cabinet, le Premier ministre Naftali Bennett a souligné que "même au plus fort de débats houleux, nous ne comparerons pas nos frères aux oppresseurs les plus épouvantables".

"Nous sommes frères", a-t-il ajouté, sans mentionner nommément le rabbin Meir Mazuz.