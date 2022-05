Israël/Marche des drapeaux: des milliers de policiers et de gardes-frontières déployés dans tout Jérusalem

Plusieurs axes principaux ont été fermés à la circulation

Des milliers de policiers, de gardes-frontières et de volontaires ont été déployés dans tout Jérusalem dimanche pour maintenir l'ordre et la sécurité alors que des tensions ont débuté avant le défilé de la Marche des drapeaux qui se tiendra dans l'après-midi à l'occasion du jour de Jérusalem.

Au total, 2.600 personnes ont visité le mont du Temple et 15.0000 se sont rendues au Mur Occidental à Jérusalem dimanche.

La police régule actuellement la circulation des piétons et des véhicules dans le quartier, et notamment à proximité de la Vieille Ville.

La police appelle les participants de la Marche des drapeaux et l'ensemble du public à obéir aux consignes, à s'abstenir de toute manifestation de violence physique et verbale et à permettre à l'événement de se dérouler comme prévu dans le respect de la loi.

Les rues Bezalel, King George, Agron, Yitzhak Karib, King Solomon ou encore Haim Bar-Lev ont été fermées à la circulation dans les deux sens. Le tramway ne circulera pas à proximité de la place Tsahal, à l'entrée de la Vieille Ville.

Ce matin, des tensions ont éclaté sur le mont du Temple entre émeutiers palestiniens et forces de l'ordre israéliennes.

Le Hamas à Gaza a menacé de lancer des roquettes sur Israël en cas d'" incursion sur nos sites sacrés".