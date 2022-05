Jérusalem: la source d'approvisionnement en eau qui a servi pendant 2.000 ans découverte lors de fouilles

"L'ancien aqueduc traverse les quartiers de Jérusalem du nord au sud, jusqu'au mont du Temple"

Une section de l'ancien aqueduc de Jérusalem - qui a servi de source d'approvisionnement en eau à Jérusalem pendant environ 2000 ans - a récemment été découverte lors de fouilles par l'Autorité des antiquités d'Israël dans le quartier Armon Hanatziv, rapporte Kan.

La découverte archéologique a été réalisée à l'initiative conjointe de l'Autorité des antiquités d'Israël, de la municipalité de Jérusalem et de la Société Moriah, et devrait bientôt être accessible au grand public.

L'aqueduc inférieur s'étend sur plus de 21 km, depuis les bassins de Shlomo au sud de Bethléem jusqu'à la Vieille Ville et au mont du Temple, en pente douce - une dénivellation d'un peu plus d'un mètre, sur un kilomètre.

"Le jour de Jérusalem est une excellente occasion de donner au public un avant-goût de ce qui se cache sous cette merveilleuse ville et l'aqueduc en est un très bon exemple. L'ancien aqueduc traverse les quartiers de Jérusalem du nord au sud, jusqu'au mont du Temple," a déclaré Eli Escozido, directeur de l'Autorité des antiquités d'Israël.

Cette source d'eau a été initiée par les rois hasmonéens dans le but d'augmenter l'approvisionnement en eau de Jérusalem, et du mont du Temple en particulier.

Grâce à la sophistication et à la qualité de l'aqueduc, son utilisation s'est ensuite poursuivie pendant 2.000 ans.