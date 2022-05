Israël commémore les milliers de Juifs éthiopiens décédés pendant le voyage vers l'Etat hébreu

Les noms de quelque 1.700 personnes décédées en cours de route sont gravés sur un monument

La ministre israélienne de l'Immigration, Pnina Tamano-Shata a déclaré dimanche qu'elle s'efforçait de faire connaître les milliers de Juifs éthiopiens qui sont décédés alors qu'ils étaient en route vers Israël il y a plus de 30 ans, et de fournir de plus grands avantages à leurs familles.

"En tant que ministre de l'Immigration et de l'Intégration, aucune décision n'a été plus importante pour moi que celle de créer des dizaines de salles commémoratives à travers tout le pays pour commémorer les Juifs d'Éthiopie qui sont morts en arrivant en Israël," a déclaré Tamano-Shata, s’exprimant lors d’une cérémonie commémorative annuelle au cimetière du mont Herzl à Jérusalem.

Ces efforts ont été réalisés, a-t-elle noté, en collaboration avec les autorités locales et les membres de la communauté éthiopienne.

"Une autre décision importante… a été de créer une équipe pour rassembler l'aide aux familles des disparus et continuer à présenter l'histoire de l'immigration des Juifs éthiopiens", a-t-elle affirmé.

Entre 1979 et 1990, Israël a organisé plusieurs opérations de transport pour faire venir des Juifs éthiopiens en Israël via le Soudan.

On estime que quelque 4.000 personnes sont mortes lors du voyage - en grande partie effectué à pied pendant de longues semaines- de l'Éthiopie aux camps soudanais puis vers Israël. Les personnes sont décédées de la faim, de la soif, de l'épuisement lors de la marche et des maladies en raison des mauvaises conditions sanitaires.

Les noms de quelque 1.700 personnes décédées en cours de route sont gravés sur un monument au mont Herzl.