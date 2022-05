Israël: les survivants du siège de Léningrad ont désormais droit aux allocations pour les rescapés de la Shoah

La mesure concerne 849 Israéliens

Plusieurs centaines de rescapés de la Shoah ayant survécu au siège de Leningrad auront droit à des allocations mensuelles pour un montant global de 30 millions de shekels (8,4 millions d'euros environ), a annoncé ce lundi l'Autorité pour les droits des survivants de la Shoah du ministère israélien de l'Egalité sociale.

La mesure concerne 849 Israéliens qui ont reçu le premier versement de cette allocation mensuelle au mois de mai.

La mise en place de cette aide intervient après des négociations tenues par la Claims Conference avec le gouvernement allemand, à l'issue desquelles le droit à des allocations mensuelles pour les rescapés du siège de Leningrad a été reconnu.

Le siège de Léningrad est le siège de près de 900 jours imposé à la ville soviétique de Léningrad par l'armée allemande au cours de la Seconde Guerre mondiale

À ce jour, ces personnes n'avaient droit qu'à une bourse annuelle de l'Autorité pour les droits des survivants.

Elles recevront désormais l'allocation mensuelle réservée aux survivants de la Shoah, ainsi qu'une allocation supplémentaire de 375 euros (1340 shekels) de la Claims Conference qui gère le versement des réparations allemandes aux rescapés.

En plus de ces allocations mensuelles, ces survivants auront droit à des soins médicaux ainsi qu'à un panier élargi de prestations pour ceux qui ont peu de revenus.

La reconnaissance des survivants du siège de Leningrad s'inscrit dans le contexte de l'élargissement de la reconnaissance par le gouvernement allemand, au cours des cinq dernières années, des Juifs qui vivaient dans les "ghettos ouverts" de dizaines de villes en Roumanie et en Bulgarie.

Suite à la coopération entre le ministère allemand des Affaires étrangères et l'Autorité pour les droits des survivants de la Shoah, le gouvernement allemand a reconnu entre 2019 et 2021 18.000 de ces rescapés, qui ont reçu une compensation financière d'un montant cumulé d'environ deux milliards et demi de shekels (700 millions d'euros).

"Il ne nous reste plus beaucoup d'années pour servir les survivants de la Shoah, nous agissons donc avec un sens de notre mission et l'urgence de faire tout ce que nous pouvons pour améliorer leur situation économique et leur permettre de vieillir dans la dignité", a déclaré la ministre de l'Egalité sociale, Meirav Cohen, suite à cette annonce.

"Nous avons également alloué 300 millions de shekels dans le budget de l'État pour augmenter les allocations pour les survivants", a-t-elle encore souligné.