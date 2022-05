"La Journée de Jérusalem a été entachée par des extrémistes et des racistes" (Yaïr Lapid)

"Ces gens ne sont pas des patriotes [...] Jérusalem mérite mieux"

"Les événements de la Journée de Jérusalem dimanche se sont passés relativement de manière pacifique, mais ont été entachés par des extrémistes et pris en charge par des racistes", a déclaré lundi le ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid lors d'une réunion de son parti Yesh Atid.

"Au lieu d'un jour de bonheur, ils ont tenté d'en faire un jour de haine", a-t-il affirmé à propos de certains participants.

"Ces gens ne sont pas des patriotes [...] Jérusalem mérite mieux", a-t-il ajouté.

"La majorité israélienne doit reprendre la Marche des drapeaux, Jérusalem, et l'État d'Israël. Nous sommes la majorité et ils sont une minorité extrémiste", a-t-il lancé.

Dimanche, M. Lapid a fustigé le groupe Lehava, après que des vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux, dans lesquelles des Juifs brandissant des drapeaux scandaient "Mahomet est mort" à l'entrée du quartier musulman de la Vieille ville.

M. Lapid a affirmé que le statu quo du Mont du Temple, selon lequel les musulmans peuvent visiter et prier, mais les juifs ne peuvent que visiter, reste "la politique israélienne".

"Le statu quo sur le Mont du Temple n'a pas changé et ne changera pas", a assuré M. Lapid, tout en reconnaissant que "certaines personnes le violent peut-être".

Lors de la journée de Jérusalem, dimanche, des vidéos de Juifs priant et se prosternant sur le Mont du Temple ont circulé sur les réseaux sociaux. La police israélienne en a retiré plusieurs.

Les organisations La Familia et Lehava bientôt considérées comme terroristes?

Le ministre de la Défense, Benny Gantz, a déclaré, lors d'une réunion de sa faction Bleu Blanc, que le "moment est venu" d'envisager de désigner les groupes La Familia et Lehava comme des organisations terroristes, après qu'ils aient été vus en première ligne de la violence lors de la marche des drapeaux.

"La Familia et Lehava ont toutes deux été liées à des cas de violence contre des Arabes et des musulmans en Israël au fil des ans. La Familia est en principe un club de supporters de l'équipe de football Beitar de Jérusalem, bien que l'équipe se soit distancée à plusieurs reprises de l'organisation en raison de sa rhétorique raciste et de ses actes de violence", a rappelé M. Gantz.

"Lehava est une organisation anti-mixité (métissage) et anti-homosexualité qui recourt régulièrement à la violence pour atteindre ses objectifs, principalement contre les hommes arabes. Ses membres ont également été impliqués dans des incendies criminels d'églises et d'écoles mixtes arabo-juives et l'un d'entre eux a récemment été inculpé pour avoir agressé sexuellement une femme membre de l'organisation", a expliqué le ministre de la Défense.

"En tant que ministre de la Défense, je pense que le moment est venu d'envisager la désignation d'organisation terroriste pour des groupes comme La Familia et Lehava. Je sais que le sujet a été porté à l'attention des organisations de sécurité et je fais confiance aux chefs de ces organisations pour procéder à cette considération de la meilleure manière possible", a-t-il affirmé.