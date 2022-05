Israël exhorte une centaine de ses citoyens à quitter la Turquie en raison d'une menace "concrète" de l’Iran

"Ils élargissent la cible aux Israéliens lambda qui se trouvent en Turquie"

Selon un reportage de Channel 12, la menace iranienne visant des Israéliens en Turquie est "concrète et imminente."

Israël a directement averti plus de 100 Israéliens qui se trouvent actuellement en Turquie et qui sont dans le collimateur iranien, les exhortant à rentrer en Israël au plus vite.

"De toute évidence, il y a une infrastructure [iranienne] qui a prévu d'agir maintenant", a déclaré le journaliste Nir Dvori.

Selon le journaliste, il y a eu récemment des efforts pour cibler les hauts responsables israéliens et les hommes d'affaires israéliens dans le monde entier, mais "le Mossad a contrecarré les attaques".

"Puisque les Iraniens n'ont pas réussi ces attaques, ils élargissent la cible aux Israéliens lambda qui se trouvent en Turquie," a-t-il affirmé.

L'agence de presse semi-officielle iranienne Fars a publié lundi des détails sur cinq Israéliens qu'elle a prévenus qu'ils pourraient être pris pour cible par Téhéran, alors que la colère de la République islamique ne désemplit pas après l'assassinat la semaine dernière du colonel Sayyad Khodaï des Gardiens de la révolution qu'elle a attribué à Israël.