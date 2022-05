Israël: al-Yamama, le théâtre qui promeut la coexistence entre Juifs et Arabes à Rahat

"Quand les gens entendent parler de Rahat, c'est pour du négatif et cela doit changer"

Promouvoir la coexistence entre Juifs et Arabes sur le devant de la scène en Israël: tel était l'objectif d'Ilan Popko et de Kaid Abu Latif en créant le théâtre al-Yamama à Rahat, dans la plus grande ville bédouine du pays, le 14 mai 2021.

Né en plein conflit entre Israël et la bande de Gaza, au milieu d'émeutes dans les villes mixtes israéliennes, al-Yamama s’efforce à prouver que seule la coopération et les actions culturelles sur le terrain sont la voie juste vers une entente durable entre les peuples.

"Face au déferlement de la violence pendant cette période difficile que nous avons vécue, mon coéquipier Kaid et moi-même, qui venons du milieu artistique, avons décidé de ne pas rester les bras croisés. Nous avons donc monté ce projet en rassemblant des talents à Rahat pour constituer un terreau local et faire ensuite grandir cette plateforme créative", a déclaré Ilan Popko, co-directeur d’al-Yamama, à i24NEWS.

Eduquer les jeunes générations

Loin des considérations politiques, l’objectif de ce théâtre, unique en son genre, est de renforcer la culture dans le sud du pays en la rendant accessible à tous, grâce à des pièces qui offrent une véritable réflexion sur le monde qui nous entoure.

Le but est également de sensibiliser dès le plus jeune âge les générations à la culture théâtrale, en mettant l’accent sur l’importance de l’art dans la construction de l'individu.

Ilan Popko Pièce pour enfants du théâtre al-Yamama à Rahat, Israël

"Pour nous, le théâtre ce n’est pas seulement des pièces, c'est aussi la formation de nos jeunes et le développement de leur éveil culturel. Nous souhaitons nous produire dans le plus de lieux possibles, que ce soit dans des écoles, dans des organisations ou dans n’importe quel autre endroit susceptible d'atteindre du public et de rallier ainsi des citoyens à notre cause", a-t-il déclaré.

La pièce "la Machine," inspirée du livre de Franz Kafka, La Colonie pénitentiaire, et produite par al-Yamama a rencontré un franc succès au Festival d’Acco à l’automne dernier.

Une pièce pour enfants est également présentée dans les écoles de Rahat mais, pour Ilan, ces pièces doivent pouvoir être jouées tout aussi bien à Rahat qu’à Raanana ou encore à Petah Tikva et Tel-Aviv. L’équipe travaille notamment à les adapter en hébreu pour le public des villes israéliennes.

Ilan Popko Kaid Abu Latif, dans la pièce "La Machine", Israël

"Quand nous avons joué la pièce pour enfants, nous avons eu énormément de compliments de la part des maîtresses et des enfants, ils nous ont même demandé pourquoi nous ne l’avions pas fait plus tôt. C’est tellement encourageant de voir l'enthousiasme des élèves qui découvrent pour la première fois une scène et des acteurs et qui s’en émerveillent," a relaté Ilan Popko.

Sortir Rahat des clichés

Rahat, située à quelques kilomètres de Beersheva dans le sud d’Israël est victime de clichés qui ne révèlent cependant qu’une partie de sa réalité: crimes d'honneur, vols, violences ou encore pauvreté lui sont majoritairement attribués. Ilan Popko et Kaid Abu Latif s'attardent justement à redorer l’image de la ville et à révéler au public israélien sa richesse. De nombreuses conférences et séminaires ont d’ailleurs lieu à Rahat.

"Je veux amener la troupe de Rahat dans tout le pays, car malheureusement les stéréotypes sont bien présents aujourd’hui. Quand les gens entendent parler de Rahat, ils pensent automatiquement à des choses négatives et cela doit changer. C’est essentiel pour moi d’exporter la culture bédouine, afin que la population la découvre à travers des événements où Juifs et Arabes sont réunis," a affirmé Ilan Popko.

En coopération avec le théâtre de Dimona, al-Yamama a organisé l'été dernier un événement pour faire connaître la culture bédouine à la communauté juive.

Erez Bakar Soirée découverte de la culture bédouine à Dimona, le 18 août 2021

"A mon grand regret, les gens ne savent pas grand chose sur Rahat et l'ignorance provoque la méfiance, mais je suis persuadé que grâce à la culture, on peut faire avancer la coexistence entre les peuples. Lorsque l’on propose au public des activités communes, la pensée elle aussi, peu à peu évolue et c’est ainsi que nous parviendrons à faire changer les mentalités," a conclu Ilan.

A l’avenir, Ilan espère développer al-Yamama à travers tout Israël mais aussi lui offrir une renommée à l’international.

Caroline Haïat est journaliste pour le site français d'i24NEWS