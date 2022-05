Israël: N. Bennett publie des documents présentés comme les preuves de fraude de l'Iran envers l'AIEA

Téhéran aurait obtenu l'accès à des rapports secrets de l'AIEA

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett a publié sur Twitter ce mardi le plan de fraude présumé de l'Iran vis-à-vis de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

"L'Iran a volé des documents classifiés à l'Agence atomique de l'ONU, et utilisé ces informations pour tromper les inspections nucléaires. Comment le savons nous? Parce que nous avons mis la main sur le plan de fraude de l'Iran", a tweeté Naftali Bennett, sa publication incluant un lien vers les documents incriminés.

L'initiative du chef du gouvernement intervient à la suite des révélations du Wall Street Journal publiées la semaine dernière, affirmant que l'Iran avait utilisé des documents internes à l'agence onusienne afin d'induire celle-ci en erreur.

Selon le quotidien américain, Téhéran aurait obtenu l'accès à des rapports secrets de l'AIEA et les aurait fait circuler parmi les hauts responsables impliqués dans son programme nucléaire entre 2004 et 2006, leur permettant de préparer des couvertures, de falsifier des informations et de mieux comprendre ce que les inspecteurs savaient ou non de l'avancée de leur programme.

Le WSJ précisait que les documents et les notes d'accompagnement en persan prouvant la fraude faisaient partie des renseignements récoltés par le Mossad dans les archives nucléaires de Téhéran lors d'une opération menée sur le sol iranien.