Le commandant d'une cellule du Hamas condamné à perpétuité pour le meurtre d'un Israélien en 2019

Les auteurs directs du meurtre ont été condamnés en décembre à la réclusion à perpétuité

Un tribunal militaire a condamné ce mardi un Palestinien à la prison à vie pour le meurtre de Dvir Sorek, un adolescent israélien en 2019.

Ahmad Asafra a également été condamné à payer 1,5 million de shekels (420.000 euros) à la famille de la victime.

Dvir Sorek, 18 ans, qui étudiait dans une yeshiva tout en faisant son service militaire, a été poignardé à mort près de l'implantation juive de Migdal Oz en Cisjordanie en août 2019.

En février, Ahmad Asafra a été reconnu coupable d'avoir intentionnellement causé la mort du jeune homme, ainsi que d'une série d'atteintes à la sécurité du pays.

Le tribunal a déterminé qu'Ahmad Asafra commandait la cellule terroriste du Hamas ayant commis le meurtre de Dvir Sorek, et retenu les arguments de l'accusation selon lesquels il était coupable de l'attaque, même s'il ne l'avait pas perpétrée directement.

Yussef Zohar, un autre membre de la cellule qui n'était pas non plus présent lors de l'attaque, a été reconnu coupable d'un certain nombre d'atteintes à la sécurité nationale et a également été condamné à la réclusion à perpétuité.

Les auteurs directs du meurtre, Qassem Asafra et Nasir Asafra, deux cousins, ont été condamnés en décembre à la réclusion à perpétuité.

Qassem Asafra a également été reconnu coupable d'avoir tenté de tuer deux Israéliens en 2011 à Beersheva.

Le corps de Dvir Sorek avait été retrouvé sur une route menant au séminaire religieux où il étudiait.

Les deux terroristes avaient fui les lieux mais avaient été appréhendés par les forces de sécurité israéliennes dans la ville de Beit Kahlil, après une chasse à l'homme de 48 heures.

Ils avaient déclaré aux enquêteurs avoir tué le jeune homme en raison de "la souffrance du peuple palestinien" et de "la situation à Al-Aqsa", selon les transcriptions de leur interrogatoire obtenues par le journal Yedioth Ahronoth.

Ils avaient précisé avoir planifié le meurtre d'un Israélien, et s'être postés à une intersection où ils avaient attendu que quelqu'un passe. Dvir Sorek avait été poignardé alors qu'il venait de descendre du bus.