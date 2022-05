Israël: mise au point sécuritaire en amont de la Gay Pride jeudi à Jérusalem

Le père de Shira Banki, assassinée lors de la marche de 2015, prendra la parole lors de la clôture

Des responsables sécuritaires israéliens, dont le ministre de la Sécurité intérieure Omer Barlev et le chef de la police israélienne Kobi Shabtai, ont procédé mardi à une évaluation de la situation en amont du défilé de la Gay Pride jeudi à Jérusalem.

Le district de Jérusalem de la police israélienne se prépare pour la marche des fiertés avec de grandes forces et divers moyens, pour s'assurer qu'elle se déroulera de manière ordonnée", a indiqué Omer Barlev sur Twitter.

"Il s'agit d'un événement important et très complexe à gérer, et la préparation de la police est minutieuse et repose sur des capacités professionnelles impressionnantes, une vaste expérience acquise au fil des ans et un grand engagement pour que le défilé se déroule sans heurts", a-t-il souligné.

M. Barlev a déploré devoir déployer des "efforts opérationnels aussi intenses" pour sécuriser la marche des fiertés.

"Il est regrettable qu'en 2022, la police soit encore obligée de sécuriser un défilé qui est une joyeuse fête", a-t-il dit, regrettant que certains parmi nous "ont une haine dans leur cœur et sont prêts à faire n'importe quoi pour tenter d'empêcher l'événement".

Le ministre a toutefois appelé tous les personnes souhaitant participer à la Gay Pride dans la capitale israélienne à le faire sans crainte, affirmant que les policiers israéliens "seront là pour vous protéger".

Cette année marque le 20e anniversaire du premier défilé à Jérusalem en 2002.

Dans le cadre du défilé, le père de Shira Banki, assassinée par un Juif ultra-orthodoxe lors de la marche de 2015, prendra la parole lors de la clôture.