181 nouveaux immigrants d'Ethiopie atterriront en Israël ce mercredi

181 nouveaux immigrants en provenance d'Ethiopie atterriront en Israël ce mercredi, a indiqué un communiqué du ministère de l'Alyah et de l'Intégration.

Ce vol, dont l'arrivée est prévue à 14 heures (heure locale), marque la reprise de l'opération initiée par Israël en novembre 2021 afin de permettre aux derniers Juifs restant en Ethiopie de faire leur alyah.

L'opération, qui concerne quelques milliers de Juifs éthiopiens ayant de la famille au premier degré en Israël, avait été interrompue en raison de doutes sur la judéité de certains immigrants.

Pnina Tamano-Shata, la ministre de l'Alyah et de l'Intégration à l'origine de cette initiative, sera elle-même à bord de ce vol après un déplacement à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne, où elle s'est rendue dans des camps de transit pour les futurs immigrants, certains attendant de rejoindre Israël depuis plusieurs décennies.

Le ministre Tamano Sheta a également rendu visite à l'ambassadeur israélien Adamsu Alli, et a tenu une réunion avec les dirigeants des fédérations juives d'Amérique du Nord, de l'Agence juive, du Keren Hayessod et de l'Organisation sioniste mondiale, lors de laquelle elle a vivement remercié ces organismes pour leur contribution à l'alyah des Juifs d'Ethiopie.

"Je suis arrivée dans ma patrie pour rencontrer et embrasser les nombreuses personnes qui attendent de monter en Israël, et qui vivent éloignées de leur famille dans des conditions particulièrement difficiles. Nombre d'entre elles vivent dans la malnutrition et la pauvreté, sans compter les conséquences de la guerre qui les affectent également", a déclaré la ministre de l'Alyah et de l'Intégration à Addis-Abeba.

"Chaque famille réunie grâce à l'action que nous avons entreprise représente un monde en soi", s'est félicitée Pnina Tamano-Shata.