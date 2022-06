Israël: Benny Gantz reporte son voyage en Inde pour la seconde fois

Israël est le quatrième fournisseur d'armes de l'Inde

Le ministre israélien de la Défense Benny Gantz a reporté une seconde fois mercredi après-midi sa visite en Inde afin de marquer les 30 ans de coopération militaire et sécuritaire entre les deux pays.

Les députés de l'opposition ont refusé de compenser son absence lors des votes à la Knesset.

La compensation des votes est une pratique courante au parlement israélien, par laquelle une coalition et un député de l'opposition annulent leurs votes par une absence ou une abstention mutuelle convenue.

Cette visite, déjà prévue le mois dernier, avait été reportée en raison de la série d'attaques terroristes perpétrées sur le sol israélien.

A l'occasion de son déplacement à New Delhi, Benny Gantz signera une "déclaration spéciale de sécurité" avec son homologue indien, Rajnath Singh.

Le ministre israélien sera accompagné du chef de l'unité des exportations militaires du ministère de la Défense, le général de brigade de réserve Yair Kulas, ainsi que du brigadier général de réserve Dror Shalom, qui dirige la division de la sécurité politique du ministère de la Défense.

Le retour de Benny Gantz est prévu vendredi.

La politique étrangère de New Delhi a longtemps été caractérisée par une position proarabe, et ce malgré l'aide militaire israélienne à l'Inde lors de ses conflits avec la Chine en 1962 et le Pakistan en 1965. Ce n'est qu'en 1992 que New Delhi et Jérusalem ont établi des relations diplomatiques.

Depuis lors, Israël est devenu un important fournisseur d'armes ainsi qu'un partenaire clé de l'Inde dans la recherche et le développement dans le secteur de la défense.

Les deux pays collaborent dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, du partage de renseignements, de la cybersécurité, ainsi que de la sécurité des frontières.

Au cours des dernières années, l'Etat hébreu a fourni à son partenaire divers systèmes d'armes, missiles et véhicules aériens sans pilote, faisant de l'Inde un des plus grands acheteurs de matériel militaire israélien.

Selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, Israël est le quatrième fournisseur d'armes de l'Inde, avec un volume d'exportations d'une valeur de 2,7 milliards de dollars vers le pays entre 2011 et 2020.

L'année dernière, Jérusalem et New Delhi ont signé un nouvel accord pour développer des technologies bilatérales telles que les drones, l'intelligence artificielle et autres.