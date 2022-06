Législatives: Eric Zemmour veut surfer sur sa vague de succès en Israël

13 candidats espèrent décrocher la 8e circonscription des Français à l'étranger

Eric Zemmour espère surfer sur son succès à la présidentielle chez les Français vivant en Israël pour faire élire un député de l'étranger aux législatives. Mais pour y arriver, il devra déloger l'élu sortant Meyer Habib, un ami proche de Benyamin Netanyahou.

Au premier tour de la présidentielle, le chef de la formation Reconquête avait réuni 53% des voix chez les Franco-israéliens, devant le président Macron (30%), qui avait remporté la mise locale au second tour, de nombreux électeurs refusant de voter pour Marine Le Pen comme les en enjoignait Eric Zemmour.

A l'approche du premier tour des législatives, avec un vote le 5 juin en Israël et le 12 en France, Reconquête mise sur le candidat local, Serge Siksik, 64 ans et ami d'enfance d'Eric Zemmour, pour tenter de décrocher la 8e circonscription des Français à l'étranger qui regroupe Israël, Italie, Chypre, Grèce, Turquie, Malte, Saint-Marin et le Saint-Siège.

Israël et l'Italie sont les deux pays phares pour faire le plein de votes en faveur de Serge Siksik et menacer Meyer Habib, l'actuel député qui se représente sous la bannière du parti Les Républicains (LR). Ce dernier jouit d'une grande popularité parmi les électeurs franco-israéliens.

"Meyer Habib a bien défendu Israël mais ce qui m'anime c'est le programme de Reconquête et la défense de l'identité française", affirme Serge Siksik qui a partagé dans sa jeunesse les bancs d'une école juive à Paris avec Eric Zemmour et dit aujourd'hui se "battre" pour "l'avenir de la France qui est en danger" car le pays a "été transformé vers le bas et perd son identité", dit-il à l'AFP.

Pour leur campagne, plusieurs des 13 candidats ont fait un passage obligé sur le "Kikar", une place de Netanya (centre), ville balnéaire où résident des milliers de Franco-israéliens.

Face à MM. Habib et Siksik, le camp Macron est représenté par Deborah Abisror-De Lieme, l'ancienne cheffe de cabinet du ministre de la Santé Olivier Véran dans le précédent gouvernement.

Chacun des candidats met en avant son lien privilégié avec Israël, le pays de la circonscription offrant le plus grand nombre de votants.

"La lutte contre l'antisémitisme et l'antisionisme font partie de mon ADN mais il y a d'autres combats à mener", affirme à l'AFP Mme Abisror, 36 ans et ancienne directrice de l'Union des étudiants juifs européens, tentant de coiffer ses deux rivaux, plus marqués à droite.