ANALYSE | Procès Netanyahou: la Bérézina du parquet israélien ?

L'idée d'une machination d'Etat visant à destituer Netanyahou ne semble plus aussi improbable qu'avant

La "loi française" est un projet de loi… israélien, visant à offrir une très large immunité à tout Premier ministre durant l'exercice de son mandat. Elle est calquée sur celle protégeant le président de la République française de toute poursuite judiciaire durant son quinquennat. Déposée en 2020 devant la Knesset par Naftali Benett et Yamina, elle n’a pas été votée. Mais elle mentionnait alors clairement son objectif: "neutraliser toute tentative de torpiller l'élection légitime d'un Premier ministre par les urnes, par le biais de poursuites judiciaires abusives…!"

Une formulation intéressante qui a ressurgi ce mardi 31 mai, à la suite de la décision du Tribunal de district de Jérusalem de repousser une requête du parquet visant à modifier l'acte d'accusation dans le dossier 4000, le seul dans lequel Benyamin Netanyahou est accusé de corruption.

S'il y a un lien actuellement entre cette "loi française" et le procès Netanyahou, c'est parce que pour la première fois, un puissant sentiment de malaise s'installe autour de la procédure judiciaire. Comme si désormais, l'idée d'une machination d'Etat visant à destituer Netanyahou de ses fonctions de Premier ministre, ne paraissait plus aussi conspirationniste et improbable que par le passé…

Pourtant, depuis l'ouverture du procès de l'ancien Premier ministre, les erreurs ou conduites étonnantes du parquet et de la police se sont accumulées: l'ouverture d’abord d'une enquête judiciaire contre un chef de gouvernement sans en avoir reçu officiellement le mandat; les pressions psychologiques intolérables subies par le témoin Nir Hefetz afin qu'il "charge" Netanyahou ensuite ; et cerise sur le gâteau, le témoignage stupéfiant de celui qui devait être le "joker " du parquet, Shlomo Filber , le seul soi-disant capable d'établir la relation de corruption entre Netanyahou et le patron du consortium Bezek-Walla, Shaoul Alovitz.

A chaque fois, l'excellent avocat de l’ex-Premier ministre, Yoav Ben Tzour, a su trouver les failles pour démonter les témoignages incriminant son célèbre client. Mais dans le cas de Filber, Ben Tzour s'est surpassé. Il a réussi à démolir la crédibilité de l'ancien directeur général du ministère des Communications, en fournissant des preuves remettant en cause l'existence même d'une rencontre considérée comme capitale pour l’accusation: celle durant laquelle Netanyahou aurait demandé à Filber de "prendre soin" de Shaoul Alovitz…

De même, l’avocat a révélé que l'un des enquêteurs aurait lancé à Filber: "Donne-nous la tête de Bibi et tu seras libre". Enfin, pour couronner le tout, Yoav Ben Tzour a réussi à établir, ces derniers jours, que, par le plus étonnant des hasards, les policiers avaient "oublié" d'enregistrer sur vidéo les tractations ayant conduit Filber à devenir témoin à charge. Comme s'ils avaient quelque chose à cacher…

Face à cela, et bien malgré lui, le parquet a compris qu'il devait modifier l'acte d'accusation au risque de voir l’inculpation pour corruption s'évaporer.

Pourquoi la décision de la Cour est si déterminante

Mardi, le tribunal a donc tranché sans la moindre équivoque, et sa décision de ne pas modifier l'acte d'accusation d'origine aura une importante capitale pour la suite du procès Netanyahou:

D'abord parce que c'est la première fois, depuis l'ouverture du procès, que les juges s'expriment. Jusqu’à présent ils étaient passifs, à l'écoute des témoignages et il était impossible de savoir s'ils penchaient plus vers l'accusation ou vers la défense. Leur rejet sans équivoque de la requête du parquet est donc un véritable désaveu quant à la manière dont les juristes mènent ce procès: " Modifier l'acte d'accusation signifierait contraindre la défense à réviser toute sa stratégie et ne serait pas équitable… Si vous vouliez modifier cet acte, il fallait le faire au début du procès", ont écrit les juges en faisant état de négligences sérieuses de la part du parquet.

Ensuite, parce que cette décision interpelle les Israéliens de bonne foi, pro ou anti-Bibi, qui suivent ce procès et commencent donc à se poser des questions sur les mobiles des inculpations contre Netanyahou: comment la quasi-totalité du dossier 4000 peut-elle reposer sur une seule et désormais hypothétique rencontre entre Netanyahou et Shlomo Filber? Pourquoi, si le dossier est si fragile, le parquet a-t-il choisi d'en faire son fer de lance judiciaire ? Comment les négligences mentionnées par les juges dans l'acte d'accusation, ont-elles pu être commises alors que les meilleurs juristes du parquet ont eu de très longs mois et un budget illimité pour élaborer le plus soigneusement du monde cet acte ? Et enfin, comment le procureur général Shaï Nitzan et le conseiller juridique Avishaï Mandelblit ont-ils pu valider chaque page de cet acte d'accusation contre un Premier ministre en exercice, sans en remarquer les failles?

Pour les inconditionnels de Netanyahou, le déroulement du procès confirme ce que l'ex-Premier ministre avait dit d'emblée à propos de ses démêlés judiciaires: "Il y aura rien, car il n'y a rien!". Pour eux, il ne fait aucun doute que les dossiers 1000, 2000 et 4000 ont été montés de toutes pièces. Pour les autres, et dans le meilleur des cas, le doute s'installe tandis que la crédibilité du parquet est de plus en plus battue en brèche.

Quelles répercussions juridiques et politiques après ce coup de théâtre?

Sur le plan juridique, et en l'absence de détail sur la tenue de la "rencontre clé" Netanyahou-Filber, le Tribunal de district de Jérusalem risque d'avoir le plus grand mal à condamner Netanyahou pour corruption dans le dossier 4000. C'est en tout cas ce qu'admettent la plupart des experts judiciaires.

Quant aux analystes juridiques souvent critiques envers l’ex-Premier ministre, ils affichaient, l'autre soir, une mine défaite et se rabattaient déjà sur le dossier 1000, celui des cadeaux, dans lequel selon eux, "la condamnation de Netanyahou semble plus assurée"…

Quoi qu'il en soit, on a de plus en plus le sentiment que ce procès tourne à la farce judiciaire, et que si condamnations il devait y avoir, celles-ci seraient minimes. Plus surprenant encore: peu après l'annonce du tribunal, on a recommencé à parler d'un accord de plaidoyer, cette fois comme bouée de sauvetage pour une accusation en plein marasme. Rien n'est moins faux: car si pour le parquet un tel accord pourrait effectivement représenter une porte de sortie honorable, pour Benyamin Netanyahou il n'est plus du tout question d'envisager un tel cas de figure. En effet, contrairement à l'automne dernier lorsque l'idée d'un tel accord de plaidoyer avait germé, la situation juridique du chef de l'opposition est désormais plus favorable que jamais!

Chaque journée apporte son lot de surprises et de satisfaction à Netanyahou. Et il serait pour lui dommage de s'en priver... Cette situation le conforte dans un statut victimaire de "souffre-douleur" des instances judiciaires. Elle consolide son "réservoir" de supporters et pourrait lui apporter le ou les mandats qui lui manquent pour former une future coalition. Voilà pourquoi, face à un parquet négligent et une police trop entreprenante, l'idée d'une loi française d'immunité large pour un Premier ministre israélien pourrait à nouveau faire son petit bonhomme de chemin. Afin que jamais un Premier ministre élu par le peuple ne puisse être destitué par les juristes…