Israël: le Festival International du Film Etudiant de Tel Aviv aura lieu du 12 au 18 juin

Mia Hansen-Løve, Rithy Panh et Para One sont les invités d'honneur du Festival

Le Festival International du Film Etudiant de Tel Aviv, organisé en partenariat avec l'Institut français de Tel Aviv se déroulera du 12 au 18 juin prochain en présence de la réalisatrice, scénariste et critique de cinéma française Mia Hansen-Løve et du réalisateur français Rithy Pahn.

Le Festival a programmé cette année une rétrospective dédiée à Mia Hansen-Løve avec 3 de ses films "Eden" (2014), "Bergman Island" (2021) et "L’avenir" (2016) dont la projection le 16 juin à 14h sera suivie d’une rencontre avec la réalisatrice.

Le Festival met également en avant le travail de Rithy Panh, avec "L’image manquante" (2013).

La présence de Mia Hansen-Løve, Rithy Panh et Para One donnera lieu à 3 Master Class respectives avec chacun des invités, une occasion exceptionnelle de partage avec le grand public et les étudiants israéliens en écoles de cinéma.

Le Festival recevra aussi le DJ, compositeur et cinéaste français Jean-Baptiste de Laubier alias Para One. En marge de l’animation d’une Master Class grand public, cet artiste compositeur des musiques des films de la réalisatrice Céline Sciamma ("Tomboy", "Bande de filles", "Portrait de la jeune fille en feu "), viendra présenter son premier long-métrage documentaire " Spectre : Sanity, Madness & the Family".

La venue de Para One s’inscrit également dans le cadre du projet Electro-Urb, événement dédié à la promotion des musiques électroniques et urbaines initié par l’Institut en 2021.

Enfin, le film français "Liberté", du cinéaste catalan Albert Serra, sera présenté en sa présence. Récompensé par le Prix Spécial du Jury Un Certain Regard (Festival de Cannes, 2019) est un pamphlet sur "la liberté d’être libertin" à la cour de Louis XVI.

Les films du Festival seront projetés à la cinémathèque de Tel-Aviv.