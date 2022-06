Israël: un an après son entrée en fonction, le Premier ministre N. Bennett dresse un bilan

"Nous sommes passés du 'je' au 'nous'"

A l'occasion de l'anniversaire de la formation du gouvernement israélien, le Premier ministre Naftali Bennett a publié vendredi une lettre dans laquelle il aborde la situation politique, les réalisations du gouvernement et les attaques de la part de l'opposition à droite.

"Une fois de plus, nous sommes tous confrontés à un moment fatidique - la poursuite du fonctionnement de l'État ou un retour au chaos", a écrit le Premier ministre.

"Il y a environ un an, l'État d'Israël a traversé l'un des moments les plus difficiles de son histoire. Alors que nous nous dirigions vers de 5e élections, j'ai pris la décision la plus sioniste de ma vie: former un gouvernement d'union pour sauver Israël," a-t-il poursuivi.

"Actuellement nous avons la possibilité de réussir en tant qu'État souverain ou d'échouer à nouveau à cause de conflits internes. Le choix est entre nos mains," a-t-il mis en garde.

Le Premier ministre a ensuite mis en avant le gouvernement actuel avertissant contre de nouvelles élections alors que les récentes démissions ont fragilisé la coalition.

"Les citoyens d'Israël se trouvent à nouveau devant un choix historique: avancer avec un État qui fonctionne ou dégénérer à nouveau dans le chaos, la haine interne, la faiblesse et l'asservissement de l'État aux besoins d'une seule personne," a-t-il dit.

Bennett a ensuite mentionné les réalisations de son gouvernement dont le budget de l'État, le redémarrage de l'économie, le changement d'approche politique avec le Hamas, l'approbation de nouvelles implantations dans le Néguev et une révolution dans le domaine de la cacheroute.

"Nous sommes passés du 'je' au 'nous'", a-t-il écrit, faisant référence à l'ancien Premier ministre Benyamin Netanyahou.

Enfin, le Premier ministre a vivement attaqué l'opposition l'accusant d'utiliser la "violence et les Fake news".