Israël: le chef de la Liste arabe A. Odeh accuse Naftali Bennett d'avoir "exclu les Arabes de son bilan"

"Ayelet Shaked et le Premier ministre ne s'adressent qu'aux Juifs"

Le président de la Liste arabe commune, Ayman Odeh a accusé le Premier ministre Naftali Bennett de racisme suite à la publication d'une lettre faisant état de son bilan, un an après le début de sa prise de fonction à la tête du gouvernement.

Selon Odeh, le choix de Naftali Bennett de ne pas inclure le public arabe dans la lettre "découle du racisme."

"Le Premier ministre a envoyé sa lettre à certains citoyens, uniquement à la majorité sioniste - il n'y a pas plus raciste que cela", a déclaré le président de la Liste commune.

"Ayelet Shaked et le Premier ministre ne s'adressent qu'aux Juifs et veulent que les Arabes soient des citoyens," a-t-il poursuivi.

Odeh a souligné que demain et les membres de sa faction et lui-même s'opposeront à un vote en plénière sur les implantations de Judée-Samarie, le député Mazen Ghanim lui ayant conseillé de s'y opposer.

"Je n'interprète pas le vote de Ra'am, mais Mazen Ghanaim m'a dit qu'il s'y opposerait - j'espère qu'il tiendra sa parole", a-t-il déclaré. "Quant à Mansour, je n'ai aucun espoir. Nous voterons la méfiance envers le gouvernement, c'est un mauvais gouvernement concernant Jérusalem - regardez ce qui s'est passé aujourd'hui à al-Aqsa et à Jérusalem-Est," a ajouté Odeh, faisant référence aux heurts qui ont éclaté sur le mont du Temple.

"5,5 millions de Palestiniens gémissent sous une occupation lourde et cela ne signifie pas qu'il y a une normalisation", a noté Odeh. "Ici, même dans la capitale unie, il n'est pas possible d'agiter le drapeau israélien en toute sécurité. Il tue des Israéliens et des Palestiniens. Nous devons choisir la paix et mettre fin à l'occupation," a-t-il exhorté.

La région est sous haute tension depuis le début de la vague de terrorisme islamiste fin mars, qui a fait depuis 19 victimes.