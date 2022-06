Israël: colère du parti Raam après des violences policières présumées contre un dignitaire du Mouvement islamique

La relation du parti Raam avec la coalition demeure fragile en raison des tensions récurrentes à Jérusalem

Le parti Raam a accusé dimanche soir la police d'avoir agressé une personnalité religieuse de premier plan du mouvement islamique, après qu'une vidéo a montré les forces de l'ordre maltraitant le cheikh Mohammed Hassan Salamah dans la Vieille ville de Jérusalem.

Le député Walid Taha a déclaré que les policiers avaient agressé physiquement Mohammed Hassan Salamah après qu'il leur ait dit de ne pas fumer à l'entrée du mont du Temple, l'enceinte qui abrite la mosquée Al-Aqsa.

Dans une déclaration commune, Raam et le Mouvement islamique qu'il représente ont condamné "l'attaque lâche de la police contre Sheikh Salamah et sa famille", et ont exigé que les officiers impliqués dans l'incident soient inculpés.

Les forces de l'ordre ont affirmé de leur côté que le cheikh et sa famille avaient "troublé l'ordre public" en criant sur les policiers et en provoquant des tensions. Elles ont affirmé que les agents avaient tenté de "maintenir le calme", mais que les proches de Salamah étaient devenus de plus en plus violents, ce qui avait conduit à leur brève détention.

La relation du parti Raam avec la coalition demeure fragile, en raison des tensions récurrentes ces derniers mois à Jérusalem et sur le mont du Temple.

En avril, le parti islamique avait ainsi gelé son adhésion à la coalition avant d'annoncer son retour en mai, dans le souci de "donner une seconde chance à la coalition".

Sheikh Salamah avait été l'une des principales voix appelant le parti à quitter la coalition une fois pour toutes.