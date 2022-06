Israël: la Knesset appelée à renouveler la loi sur les implantations, nouveau test pour la coalition

Les membres de droite de l'opposition se sont engagés à voter contre le projet de loi

Le sort de la coalition gouvernementale pourrait se jouer ce lundi, à l'issue du vote de la Knesset sur une loi accordant à Israël une juridiction légale sur les habitants des implantations de Cisjordanie, approuvée tous les cinq ans depuis 1967.

Les membres de droite de l'opposition, bien décidés à faire tomber la coalition, se sont engagés à voter contre le projet de loi.

Au sein de la coalition, deux députés du Meretz menacent de voter contre, tout comme le parti Raam dont les membres ne parviennent pas à se mettre d'accord sur un éventuel soutien au projet de loi.

David Elhayani, dirigeant du Conseil de Yesha représentant les intérêts des habitants des implantations et membre du parti Nouvel espoir siégeant dans la coalition, a averti que l'échec de l'adoption du projet de loi créerait un "chaos absolu" pour les Israéliens vivant dans cette région.

"Si cette loi échoue, il y aura des avocats qui ne pourront pas s'inscrire pour exercer, de jeunes adultes qui ne pourront pas entrer dans l'armée et des personnes qui arriveront à l'hôpital sans pouvoir bénéficier de traitement", a déclaré David Elhayani, ajoutant que les enjeux étaient trop importants pour que cette loi fasse l'objet de tractations politiques.

S'il n'est pas adopté ce lundi en première lecture, le projet de loi pourra l'être le lundi suivant. Mais s'il n'est pas adopté d'ici la fin du mois de juin, la vie dans les implantations juives de Cisjordanie pourrait effectivement faire face à de sérieuses complications.

Sans cette loi, la police israélienne ne pourra plus opérer dans la zone C de la Cisjordanie, où se trouvent toutes les implantations sous contrôle militaire et civil israélien.

Les plus de 450.000 Israéliens qui vivent dans la zone seront en outre dépouillés des droits qui leur permettent de vivre comme s'ils résidaient à l'intérieur des frontières de l'Etat d'Israël souverain. Cela inclut notamment l'accès à l'assurance maladie publique, aux allocations familiales, la possibilité d'être enrôlé dans l'armée ainsi que le renouvellement des permis de conduire.

Les membres de la coalition proches de Naftali Bennett ont déclaré qu'ils soumettraient le projet de loi au vote à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il soit adopté.