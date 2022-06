Le concours musical international des Clés d’or en Israël pour ses 30 ans

Cette année, les Arabes israéliens seront largement représentés au concours

A l’occasion de ses 30 ans, le concours international des Clés d’or, qui représente toutes les disciplines musicales et a pour but de révéler les talents de demain se tient en Israël du 6 au 9 juin au conservatoire Yad Harif, dans le kibboutz Mateh Yehuda près de Jérusalem.

Créé par le pianiste concertiste Gérard Gahnassia en mai 1992, à Villemomble en région parisienne, le concours est aujourd’hui présent dans une quinzaine de pays à travers le monde.

"Je voulais aider les jeunes qui font leurs premiers pas dans la musique et leur mettre le pied à l'étrier. Au départ, la mission était de fonder un concours régional uniquement pour le piano, puis au fil des ans nous avons intégré l’ensemble des instruments, en passant par le violon, la flûte, la guitare, les percussions, la batterie, l’accordéon ou encore le chant lyrique," a déclaré Gérard Gahnassia, directeur artistique des Clés d’or à i24NEWS, ajoutant: "je crois que nous sommes quasiment les seuls à proposer un éventail d’instruments aussi large."

Tout au long de l’année, le concours est organisé dans différentes villes, où 1.500 à 2.000 candidats sont auditionnés.

"Nous sommes conscients du fait qu'environ seuls 5% d'entre eux deviendront des professionnels, mais on encourage les autres en leur remettant des récompenses," a affirmé Gérard.

Le jury, présidé par Gérard Gahnassia et composé de professionnels pour chaque discipline départage les candidats dans plusieurs catégories: les 5-7 ans, les 7-12 ans, les 12-15 ans puis les 18-25 ans mais aussi la catégorie adulte amateur, "tout le monde peut tenter sa chance," a précisé Gérard Gahnassia.

260 candidats dont près de 70 Arabes israéliens pour la session Israël

Le concours a été implanté en Israël en 2013, et a déjà eu lieu à Jérusalem, Tel-Aviv, Modiin et Mateh Yehuda. Grâce au bouche-à-oreille, il a pris de l’ampleur dans l’Etat hébreu, réunissant à ses débuts une vingtaine de candidats contre 260 cette année. Un pari réussi pour Gérard Gahnassia.

"Installer un concours français en Israël n’était pas une mince affaire, mais j’ai osé et aujourd’hui, nous avons des candidats répartis dans toutes les disciplines et de toutes origines: Juifs, Russes, Druzes mais aussi Arabes israéliens qui seront environ 70 pour cette session", a déclaré Gérard à i24NEWS.

Pour la 3e fois, le concours se tiendra cette année à Mateh Yehuda où les candidats seront auditionnés sur 4 jours par 35 membres du jury. Ils auront le choix de présenter un morceau issu des programmes libre ou imposé et des récompenses seront remises lors d’une soirée de clôture avec délibération du jury à la fin de chaque journée d’audition.

"Cela me tient particulièrement à cœur d’organiser le concours en Israël parce que j’ai fait mon alyah il y a trois ans. Entendre les Clés d’or dans mon pays a une connotation particulière. Si nous pouvons permettre une certaine harmonie entre les communautés juives et arabes israéliennes le temps du concours et ajouter notre pierre à l’édifice grâce à la musique, alors je serai comblé", a déclaré Gérard Gahnassia.

Début 2023, un grand gala réunira en Israël les gagnants de Mateh Yehuda, Jérusalem et Tel-Aviv dans chaque discipline.

Un partenariat avec France 2

Il y a 6 ans, les Clés d’or ont développé un partenariat avec l’émission "Prodiges" sur France 2. Chaque année, la production de la chaîne sélectionne des lauréats des Clés d’or pour la grande finale de son concours de musique classique et très souvent ils arrivent demi-finalistes ou vainqueurs, une immense fierté pour Gérard.

Les Clés d’or ont également mis en place des Master class, avec des maîtres pour chaque catégorie d’instruments.

Pour les 30 ans du concours, une soirée de gala aura lieu le 27 novembre prochain au théâtre George Brassens de Villemomble, en présence d’anciens lauréats et de membres du jury qui se produiront sur scène mais aussi de têtes d’affiche comme l’animateur Nelson Monfort.

"Pour les 40 ans du concours, je rêve d’organiser une grande finale avec les lauréats de chaque pays", a révélé Gérard Gahnassia à i24NEWS.

Caroline Haïat est journaliste pour le site français d'i24NEWS