ANALYSE | Qui était le rabbin Ouri Zohar, pleuré par tout Israël ?

Ouri Zohar a symbolisé le tournant vécu par l'Etat d'Israël après la guerre de Kippour

La disparition du rabbin Ouri Zohar jeudi 2 juin à Jérusalem a provoqué une étonnante onde de choc nationale qui a transcendé à la fois le monde laïc, celui du spectacle et enfin la communauté orthodoxe. Qui était donc le rabbin Ouri Zohar, et pourquoi une telle émotion?

De Tel-Aviv à Jérusalem

Né en 1935 à Tel-Aviv dans une famille laïque, Zohar va très vite s'imposer, après son service militaire, comme l'un des comédiens, comiques et metteurs en scène les plus doués de sa génération. Son talent et son charisme en font l'une des figures de proue de la toute jeune culture cinématographique israélienne. Ses films et ses divertissements sont souvent le reflet d'une atmosphère de permissivité et de libéralisme qui dominent dans l'Etat d'Israël des années 60. Il forme alors, avec l’artiste Arik Einstein, un très célèbre duo d'humour et de charme dans un Etat d'Israël à la recherche de ses repères culturels. La popularité de Zohar est telle qu'en 1976, alors qu'il a à peine 40 ans , il se voit décerner le Nobel israélien, le Prix d'Israël pour sa contribution au développement du cinéma israélien. Anticonformiste, il refusera ce prix.

C'est à cette période que ce "grand-prêtre" de la laïcité telavivienne entame un processus de retour vers la pratique religieuse juive. Un an plus tard, il quitte ainsi le monde du spectacle pour celui de la yechiva (Institut talmudique). Très assidu, il deviendra rapidement, cette fois à Jérusalem, le rabbin Ouri Zohar et se fera adopter par l'orthodoxie juive la plus rigoriste. Au cours des 40 années qui suivront jusqu’à son décès, il étudiera et enseignera la Torah. Mais même derrière sa barbe et son chapeau, il conservera son talent comique et chacune de ses apparitions à la télévision sera toujours très médiatisée. Durant les 15 dernières années de sa vie, il vivra reclus dans un petit T2, à étudier la Torah et à conseiller ceux qui le sollicitent.

L’onde de choc de la guerre de Kippour

Si la disparition de ce personnage a provoqué autant d'émotion en Israël, c'est sans aucun doute parce que le rabbin Ouri Zohar a symbolisé le tournant vécu par l'Etat d'Israël au milieu des années 70, en particulier à la suite du traumatisme de la guerre de Kippour. Après la guerre éclair des Six Jours en juin 1967, l'Etat d'Israël est en pleine euphorie. Il se sent invincible et les généraux qui ont brillamment orchestré la stupéfiante victoire de Tsahal sont adulés. Mais six ans plus tard, en octobre 1973, la guerre de Kippour va prendre de cours l'armée israélienne qui payera alors très cher (plus de 3.000 soldats tués) sa nonchalance et son arrogance.

Cette guerre aura de multiples impacts: culturel, avec l'arrivée de pièces de théâtre et de films de plus en plus critiques envers l'establishment laïc et socialiste qui n'a pas su voir venir le danger égyptien et syrien ; politique, avec la fin de l'hégémonie travailliste et l'arrivée historique au pouvoir en mai 1977 du Likoud de Menahem Begin qui va favoriser les orthodoxes. Enfin, la guerre de Kippour va conduire Israël à entamer une profonde quête identitaire qui se traduira concrètement par un phénomène massif de rejet du monde de la frivolité pour un retour poussé vers la religion et la pratique juives. Ouri Zohar sera, dans ces années 1977, le plus célèbre symbole de cette " vague de Retour" (Techouva, en hébreu) et de ses mutations multiples: de Tel-Aviv la libertaire, vers Jérusalem la spirituelle; de l'insouciance des plages israéliennes, vers le sérieux des bancs d’étude de la Torah.

Un parcours et une personnalité hors normes

La mutation d’Ouri Zohar ne se fera pas sans difficulté. Son départ du monde de la "Bohême" sera assimilé, par cette dernière, à la désertion d'un général et nombreux regretteront la "perte" de ce brillant esprit. Même Arik Einstein, qui par la suite mariera deux de ses filles (elles aussi devenues orthodoxes!) à deux fils d'Ouri Zohar, décrira sa peine et sa frustration d'avoir "perdu son ami" dans une très belle et très célèbre chanson. Et ce même si les deux hommes resteront toujours intimement liés… Quant au rabbin Zohar, fort de son bagage toranique, il ne regardera jamais en arrière, mais utilisera, ponctuellement, son expérience médiatique pour transmettre l'enseignement de ses maîtres.

Plus tard, son parcours hors normes, sa bienveillance et son optimisme à toute épreuve vont aussi lui permettre d'opérer des changements importants dans un monde orthodoxe ultraconservateur : ainsi conseillera-t-il aux parents orthodoxes dont les enfants ont abandonné toute pratique religieuse, de ne jamais rompre avec eux comme cela se fait trop souvent dans cette communauté. Grâce à son charisme, son prestige et son amour inconditionnel de l'autre, le rabbin Ouri Zohar parvient à modifier cette tradition de rupture. Il saura trouver les mots justes pour rapprocher un père de son fils, une mère de sa fille, avec toujours beaucoup de tact, d'humour et d'optimisme. C'est l'un des legs essentiels qu'il laisse au monde de la Torah, en Israël.

Le Talmud cite, à de multiples reprises, rabbi Akiva qui a vécu au second siècle de l'ère chrétienne, et donc après la destruction du Second Temple. Lui aussi anticonformiste, il avait 40 ans lorsqu'il s'est engagé sur la voie de l’étude, ce qui ne l’a pas empêché de devenir l'un des plus grands maîtres du Talmud. Sa doctrine, succinctement résumée, était: "Tu aimeras ton prochain comme toi-même", c’est-à-dire d'un amour inconditionnel, profond, fait de tolérance et de compréhension.

D'une certaine manière, le rabbin Ouri Zohar pourrait être un rabbi Akiva des temps modernes: aimant, aimé, capable de créer des ponts et de sortir des sentiers battus… On comprend mieux pourquoi sa disparition, à l'âge de 86 ans, a suscité tant d'émotion et de nostalgie en Israël.