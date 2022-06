Iran: "Nous sommes passés à la vitesse supérieure" (N. Bennett)

Cette année a été "la plus calme pour le sud d'Israël depuis le démantèlement de la bande de Gaza en 2005"

L'année écoulée est un "tournant" dans la stratégie d'Israël vis-à-vis de l'Iran, a déclaré mardi le Premier ministre israélien Naftali Bennett lors d'une réunion de la Commission des affaires étrangères et de la défense à la Knesset.

"Nous sommes passés à la vitesse supérieure", a-t-il affirmé.

Lors de son discours, M. Bennett est revenu sur sa métaphore incontournable de la "pieuvre" iranienne, soulignant que l'Etat hébreu n'attaquait pas seulement ses tentacules - des groupes armés par procuration - mais aussi la tête à Téhéran.

"Les jours de l'immunité, au cours desquels l'Iran frappe Israël encore et encore et sèment la terreur par le biais de ses mandataires régionaux et demeure indemne - ces jours sont révolus", a-t-il affirmé.

"Nous agissons, à tout moment et en tout lieu, et nous continuerons à le faire", a-t-il souligné.

Ces remarques interviennent tandis des médias étrangers ont fait état de l'empoisonnement d'un ingénieur en aérospatiale iranien décédé le 31 mai, peu après la mort du colonel des Gardiens de la Révolution, Sayyad Khodaï, tué par balle par deux motards le 22 mai.

Naftali Bennett, à la tête du gouvernement israélien depuis un an, a par ailleurs estimé que cette année a été "la plus calme pour le sud d'Israël depuis le démantèlement de la bande de Gaza en 2005".

"Nous avons amélioré la sécurité et la vie des habitants du sud en renforçant notre pouvoir de dissuasion", a affirmé le Premier ministre. "C'est une grande réussite de ce gouvernement."

Il a souligné que seules six roquettes avaient été tirées jusqu'à présent depuis le début de cette année, "ce n'est pas une coïncidence".

"C'est le résultat d'une politique claire et déterminée - des attaques en riposte à chaque ballon [incendiaire] et une position déterminée face au chantage et à la violence du Hamas", a-t-il déclaré.

M. Bennett n'a toutefois présenté aucun plan de trêve ou d'accord avec le Hamas, qui a mené pour la dernière fois une campagne majeure contre Israël en mai 2021.