Israël: le Likoud en tête si de nouvelles élections avaient lieu aujourd'hui (sondage)

35% des sondés préfèrent que le gouvernement actuel reste en poste

Selon un sondage publié par le radiodiffuseur Kan mardi, si de nouvelles élections avaient lieu aujourd'hui en Israël, le bloc de droite récolterait 60 sièges.

Le parti Likoud dirigé par le chef de l'opposition Benyamin Netanyahou obtiendrait 35 sièges, Yesh Atid de Yair Lapid 20 sièges, le parti sioniste religieux de Bezalel Smotrich 10 sièges, Bleu Blanc et Shas respectivement 8 sièges, Judaisme unifié de la Torah 7, Yamina et la Liste arabe commune 6, Ysrael Beteinou 5, Meretz et Ra'am 4.

35% des personnes interrogées ont répondu qu'elles préféraient le maintien du gouvernement actuel au pouvoir. Parmi elles, 60% des électeurs de centre gauche ont soutenu cette option, contre 20% des électeurs de droite.

Environ un quart des personnes interrogées soutiennent un gouvernement alternatif dirigé par M. Netanyahou, 40 % sont des électeurs de droite

Près d'un tiers des personnes interrogées préfèrent toutefois dissoudre la Knesset et la tenue de nouvelles élections.

Après que l'opposition ait voté contre la loi sur les implantations de Judée-Samarie hier, les participants ont été interrogés sur cette question.

Parmi les électeurs de droite, environ un tiers ont soutenu la décision de voter contre cette loi, un tiers s'y sont opposés et les autres ont répondu qu'ils n'avaient pas d'opinion sur la question.

Cette loi accorde à Israël une juridiction légale sur les habitants des implantations de Cisjordanie, approuvée tous les cinq ans depuis 1967.