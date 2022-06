Israël: la fille de l'adjoint au maire de Shfaram tuée dans un attentat à la voiture piégée

"Notre pays doit faire plus pour arrêter cette violence. Cela ne peut pas continuer"

Johara Khnifes, 28 ans, la fille du maire adjoint de Shfaram (nord) a été tuée mardi soir dans un attentat à la voiture piégée.

"J'avais le cœur brisé. Comment un homme décide de tuer une jeune femme qui n'a fait de mal à personne", a déclaré à Channel 12 Ursan Yassin, le maire de la ville israélienne dont la population et majoritairement arabe et druze.

"Un événement terrible et difficile. Les gens sont en colère et ont peur. Notre pays doit faire plus pour arrêter cette violence. Cela ne peut pas continuer", s'est-il indigné.

Johara Khnifes militait contre la violence dans la société arabe, son père, Faraj Khnifes, est également un activiste de premier plan, la mère est présidente de l'Unité pour l'avancement des femmes à Shfaram.

"Je ne sais pas ce qu'ils lui voulaient et pourquoi ils l'ont assassinée. Ma fille était la fleur de la famille", a déclaré son père auprès de Ynet.

Selon les premiers éléments de l'enquête de police, un engin explosif a été fixé sur le véhicule. Les pompiers ont trouvé le corps sans vie de Johara Khnifes peu après l'explosion de la voiture, en feu à l'arrivée des ambulanciers qui n'ont pas pu identifier la victime dans un premier temps.

Pour l'heure aucun suspect n'a été arrêté. Selon Ynet, la police soupçonne l'implication d'un parent de la jeune femme, qui aurait agi par opposition à son activisme social.