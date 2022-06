Six des dix villes les plus chères du monde (dont Tel-Aviv) sont situées en Asie

Tel-Aviv est la sixième ville la plus chère au monde, selon un classement annuel publié mercredi par l’organisation spécialisée dans la mobilité internationale ECA INTERNATIONAL, concernant les métropoles où le coût de la vie pour une relocalisation est le plus élevé au monde.

La ville blanche grimpe d’une place par rapport à l’année dernière, tandis que Hong Kong domine le classement pour la troisième année consécutive. New York et Genève complètent le trio de tête.

La liste est basée sur une multitude de données, notamment le prix des produits de base comme le lait et l'huile de cuisson. Le loyer, les frais de transport en commun et la force de la monnaie locale sont également pris en compte. Le classement se concentre sur le coût de la vie pour les personnes ayant immigré dans la ville depuis un autre pays.

Six des dix villes les plus chères du monde (dont Tel-Aviv) sont situées en Asie, ainsi que la ville où les prix augmentent plus vite au monde, Colombo, la capitale du Sri Lanka, qui est passée de la 162e à la 149e place.

Paris, qui était auparavant en tête du classement, ne fait même plus partie des 30 villes les plus chères du monde cette année, tout comme Madrid, Rome et Bruxelles.

La société affirme que presque toutes les grandes villes européennes ont chuté dans le classement cette année, en partie à cause de l'affaiblissement de l'euro.