Israël: un ancien chef de Tsahal pourrait se lancer en politique et rejoindre Yesh Atid (média)

Il aurait confié à ses proches faire une annonce publique après la dissolution de la Knesset actuelle

L'ancien chef d'état-major de l'armée israélienne, Gadi Eisenkot, a l'intention d'entrer en politique et de se présenter aux prochaines élections, a rapporté mercredi soir Channel 13 news.

La chaîne indique que M. Eisenkot a confié à ses proches qu'il ferait une annonce publique en cas de dissolution de la Knesset actuelle et la convocation d'élections.

Il n'a pas encore décidé quel parti il allait rejoindre, mais les discussions les plus sérieuses ont lieu avec le parti de centre-gauche Yesh Atid du ministre des Affaires étrangères Yair Lapid.

Selon le rapport, de nombreux partis s'intéressent à M. Eisenkot, car il aurait le pouvoir d'attirer des électeurs de gauche et de droite.

Selon Channel 13, M. Eisenkot pourrait initialement former un nouveau parti, mais uniquement dans le but de fusionner avec un parti déjà existant afin d'attirer plus d'électeurs.

M. Eisenkot n'a pas l'intention de diriger le parti fusionné.