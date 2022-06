"Nous faisons confiance aux Israéliens pour se protéger et tenir compte des recommandations"

Israël est-il au début d'une cinquième vague de Covid-19 ? Alors que le pays enregistre une hausse significative des contaminations, Le Pr Salman Zarka, coordinateur national de la lutte contre le coronavirus, a répondu aux questions de Jean-Charles Banoun dans Le Prime ce jeudi.

"Il y a effectivement plus de contaminations recensées ces derniers jours, mais nous ne savons pas encore s'il s'agit des prémices d'une nouvelle vague", a déclaré Salman Zarka à i24NEWS, assurant cependant qu'il n'y avait "pas lieu de paniquer".

Interrogé sur l'origine de cette résurgence des infections, l'expert a d'abord souligné que le coronavirus n'avait jamais disparu. "Il n'y a jamais eu de morbidité zéro. Les Israéliens ont certes mis le virus derrière eux en reprenant une vie normale, mais le virus, lui, ne les a pas quittés pour autant", a-t-il dit.

Concernant la cause de ce rebond épidémique, Salman Zarka a indiqué que celui-ci était probablement du à la propagation en Israël d' un sous-variant du variant Omicron nommé Ba.5.

Pour ce qui est de l'éventuel retour au port obligatoire du masque, le professeur a expliqué que celui-ci était recommandé pour tous dans les espaces clos - particulièrement pour les personnes fragiles - mais qu'il n'était pas, pour l'heure, obligatoire.

Comme pour la précédente vague, le gouvernement compte sur la responsabilité de chacun.

"Nous faisons confiance aux Israéliens pour se protéger et tenir compte des recommandations, sans pour autant qu'elles deviennent des réglementations", a dit Salman Zarka, réitérant qu'il fallait "trouver les moyens de vivre avec le virus".

Le professeur a également réitéré son opposition au confinement. "Nous sommes sortis de la vague précédente sans confinement, et c'est une mesure à laquelle nous ne sommes pas favorables. Il faut être prudents et prendre certaines précautions telles que le port du masque et la vaccination, surtout pour les plus fragiles, mais nous devons continuer à vivre normalement", a-t-il dit.

S'exprimant à propos de l'éventualité d'une nouvelle campagne de vaccination, l'expert israélien a affirmé que la question n'était pas à l'ordre du jour, même s'il a reconnu que la baisse de l'immunité des personnes vaccinées durant la vague Omicron - combinée à l'apparition du nouveau sous-variant - était sans doute responsables de la hausse des cas.