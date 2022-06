Le groupe de rock Big Thief annule ses spectacles en Israël après des pressions exercées par le BDS

"Une bande de pauvres musiciens veules qui ont peur de leur propre ombre"

Le groupe folk-rock Big Thief, nommé aux Grammy, a annulé deux concerts à Tel-Aviv après avoir été la cible de critiques par des militants du mouvement BDS.

Le groupe, dont le bassiste Max Oleartchik est israélien et vit à Tel-Aviv, a annoncé l'annulation dans un post sur Instagram jeudi, ajoutant qu'il s'oppose à "l'occupation illégale et l'oppression systémique du peuple palestinien."

La décision d'annuler les spectacles est intervenue quelques jours seulement après que le groupe a initialement défendu son projet de se produire en Israël.

Max Oleartchik est le fils du musicien israélien Alon Oleartchik.

"Nous sommes bien conscients de l'aspect culturel du mouvement BDS et de la réalité désespérée du peuple palestinien", écrit le groupe. "Pour ce qui est de notre place dans le boycott, nous ne prétendons pas savoir où se situe la morale, et nous voulons rester ouverts aux perspectives des autres et aimer au-delà du désaccord."

Le groupe s'est par la suite excusé pour ce qu'il a appelé la "naïveté" de son précédent post annonçant les concerts, affirmant que ses déclarations sur la morale ne faisaient pas référence à "l'occupation israélienne et au déplacement des Palestiniens", et a promis de se "renseigner davantage sur le sujet".

"Notre intention, en voulant donner des concerts à Tel-Aviv, où Max est né, a grandi et vit actuellement, découlait d'une simple conviction que la musique peut guérir. Nous reconnaissons maintenant que les spectacles que nous avons prévus n'honorent pas ce sentiment. Nous sommes désolés pour ceux que nous avons blessés par l'imprudence et la naïveté de notre déclaration initiale sur le fait de jouer en Israël, et nous espérons que ceux qui avaient prévu d'assister aux concerts comprennent notre choix", a-t-il écrit.

Barby, où les concerts étaient prévus, a répliqué par un message de colère posté sur sa page Facebook, écrivant en hébreu que c'est le groupe qui a contacté le lieu pour réserver les concerts et qu'il fait maintenant marche arrière en raison de la pression exercée par des manifestants "payés" du BDS.

La direction du lieu a également qualifié les musiciens d'"hypocrites" pour avoir cité le mouvement BDS comme cause de l'annulation, alors qu'ils s'étaient déjà produits dans le pays.

"BDS est avec nous depuis 20 ans, cela n'a pas changé depuis la dernière fois qu'ils étaient dans le pays", a-t-il noté, affirmant que maintenant, en tant que nominés aux Grammy, ils n'"ont plus à perdre".

"Les insultes sur Instagram, ont juste fait plier/effrayer. Certains manifestants payés à l'extérieur de la salle en Europe ont fait s'agenouiller vos managers, 'et la solution est de zapper Israël, d'abandonner le public", poursuit le post de l'établissement.

"En fait, votre annulation m'a seulement rendu triste pour vous, une bande de pauvres musiciens veules qui ont peur de leur propre ombre", a conclu la direction dans son post.