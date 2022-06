À la gay pride de Tel-Aviv, la rappeuse Iggy Azalea demande : "BDS ? Qu'est-ce que c'est ?"

"Je suis heureuse de venir et de voir les choses par moi-même"

La rappeuse australienne Iggy Azalea s'est produite vendredi après-midi sur la "Love Stage" de la Marche des fiertés de Tel-Aviv, dans le parc HaYarkon, lors de son premier voyage en Israël.

L'interprète, qui a atteint une notoriété mondiale après la sortie en 2014 de la chanson à succès "Fancy", a quitté l'Australie pour les États-Unis à l'adolescence afin de poursuivre sa carrière musicale. En 2015, elle avait collaboré avec Britney Spears avec le titre "Pretty Girls". Elle a publié son troisième album, The End of an Era, en août 2021, qui, selon elle, est son dernier album avant un hiatus de l'industrie musicale.

"Rapyd", une société de fintech basée au Royaume-Uni avec un bureau en Israël, a sponsorisé sa venue et son concert, ainsi que ceux du DJ américain David Morales et du DJ berlinois Boris Berghain.

Le concert marque la première visite de la rappeuse en Israël, qui a noté qu'elle était "surprise" lorsqu'on lui a demandé de se produire. "BDS ? Qu'est-ce que c'est ?" a-t-elle répondu à la question posée lors d'une interview accordée à Channel 12.

"Parce que je ne sais pas grand-chose, je suis heureuse de venir et de voir les choses par moi-même", a-t-elle ajouté.

Iggy Azalea a noté qu'elle n'avait pas beaucoup d'expérience à l'internationale.

À propos d'un concert en Turquie, elle a déclaré : "J'étais vraiment nerveuse à l'idée que personne ne connaisse les paroles de mes chansons. Au final, c'était l'un des meilleurs spectacles que j'ai fait dans ma vie et tout le monde connaissait les paroles. J'adore la culture de la Turquie... et j'espère que mon expérience en Israël sera bonne, voire meilleure."