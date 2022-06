Israël: "Quiconque met en danger ce gouvernement de l'intérieur doit savoir qu'il en paiera le prix (Yaïr Lapid)

"La plupart des citoyens israéliens vivent aujourd'hui mieux qu'il y a un an"

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Yaïr Lapid, a abordé la crise au sein du gouvernement et de la coalition ce vendredi et a assuré qu'il "croit en ce gouvernement et qu'il se battra pour lui".

"C'est la bonne chose pour l'État d'Israël parce que le désespoir est une humeur stupide. Parce que la vérité doit vaincre le mensonge. Si ce gouvernement tombe, la leçon sera que la politique qui fonctionne est celle du poison et de l'incitation. Je refuse d'accepter cela. Je refuse d'arrêter de me battre pour le droit de vivre dans un pays où les gens qui pensent différemment savent travailler ensemble, vivre ensemble, aimer Israël ensemble", a-t-il affirmé.

Plus tard ce vendredi, M. Lapid a envoyé un message aux membres de la coalition et a déclaré : "Quiconque met en danger ce gouvernement de l'intérieur doit savoir qu'il en paiera le prix. Je vous propose une meilleure offre : combattez pour ce gouvernement ensemble. Maintenez-le [...] Ce gouvernement s'est formé contre toute attente. S'il le faut, il continuera d'agir contre toute attente", a-t-il poursuivi.

"Personne n'a cédé à des exigences"

M. Lapid s'est également référé à des informations selon lesquelles il s'était engagé auprès de la députée Zoabi à "repeupler les villes arabes détruites en 1948".

"Ce gouvernement est unanimement opposé au droit au retour et personne n'a succombé à un quelconque 'document de revendications'. Vous constaterez que la plupart de ce qui se passe dans les réseaux sociaux sont des mensonges basés sur des faits non vérifiés", a-t-il ajouté.

Plus tôt ce vendredi, des sources proches de la députée Zoabi ont déclaré que le secrétaire du Premier ministre Shalom Shlomo avait rencontré à plusieurs reprises la députée dans son bureau et à la Knesset pour promouvoir l'idée d'établir une ville arabe pour les habitants d'Ikrit et de Baram.

"Je suis ce dossier depuis janvier à la demande de Mansour Abbas. Si je délire et que c'est faux comme le prétend Lapid, comment se fait-il qu'il y a un mois, il ait voulu me nommer consul à Shanghai?" a-t-elle interrogé. "Vous voulez une preuve? Vous ne devriez pas me mettre dans cette situation", a-t-elle ajouté.

"Vous apprendrez la vérité et vous constaterez que la plupart des citoyens israéliens vivent aujourd'hui mieux qu'il y a un an. Vous apprendrez la vérité et verrez que dans tous les paramètres importants - la situation sécuritaire, la situation économique, la lutte contre l'Iran, les crimes dans la société arabe, nos relations extérieures - la situation d'Israël s'est considérablement améliorée. [...] Ce n'est qu'ensemble que nous gagnerons", a-t-il conclu.