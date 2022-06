Israël: "Je n'ai pas d'antécédents psychiatriques" (Benyamin Netanyahou)

Le tribunal a exigé que les Netanyahou répondent à des questions de santé non privées

"Je n'ai pas d'antécédents psychiatriques", a déclaré dimanche l'ancien Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou devant le vice-président du tribunal de première instance de Tel-Aviv, Amit Yarivin.

Benyamin Netanyahou a ainsi démenti les allégations de l'ancien Premier ministre Ehud Olmert selon lesquelles la famille Netanyahou souffrait de maladies mentales.

Netanyahou a été le premier témoin dans cette affaire de diffamation très médiatisée, initiée après une plainte déposée par sa famille contre son prédécesseur dans la bataille juridique des Premiers ministres.

En février, le tribunal a rejeté la grande majorité de la requête d'Olmert pour contraindre la famille Netanyahou à divulguer tous les détails qui pourraient prouver ses allégations.

Le procès en diffamation de Netanyahou et de sa famille contre Olmert a commencé plus tôt en janvier, le chef de l'opposition demandant à Olmert de payer près de 261.000 dollars (248.000 euros) de dommages et intérêts présumés pour des déclarations contre Benyamin Netanyahou, sa femme Sara et la santé mentale de leur fils Yair lors de deux entretiens d'avril 2021.

En février, le tribunal a rejeté la demande d'Olmert visant à ce que la famille Netanyahou divulgue ses dossiers médicaux. Cependant, le tribunal a demandé aux Netanyahou de répondre à des questions de santé non privées, n'ayant aucun rapport avec leur santé mentale.

La loi standard sur la diffamation exige qu'Olmert prouve ses affirmations sur les Netanyahou uniquement sur la base de ce qu'il savait au moment où il a fait ces affirmations, et non sur l'acquisition de nouvelles informations.