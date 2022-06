Covid-19: les personnes vaccinées et infectées par Omicron sont les mieux protégées contre le sous-variant BA.5 (étude israélienne)

Le pays recense une augmentation continue des nouvelles infections depuis ces dernières semaines

Les personnes vaccinées contre le Covid-19 et rétablies d'une infection par le variant Omicron sont mieux protégées contre le sous-variant BA.5, responsable de la hausse actuelle des contaminations, selon de nouvelles découvertes de l'hôpital israélien Sheba.

L'étude montre en revanche que les personnes vaccinées et n'ayant pas contracté Omicron (ou vice versa), possèdent beaucoup moins d'anticorps contre ce sous-variant.

"Nos recherches établissent clairement qu'une personne infectée par Omicron et non vaccinée n'est pas protégée contre d'autres sous-variants. De même, une personne vaccinée mais non infectée par Omicron ne possède pas suffisamment d'anticorps", a indiqué le professeur Gili Regev-Yochay, directeur de l'unité d'épidémiologie des maladies infectieuses de l'hôpital Sheba, sur la chaîne Kan.

Ces nouvelles données interviennent alors que le pays recense une augmentation continue des nouvelles infections depuis ces dernières semaines.

Le taux de reproduction du virus (taux R), porté à 1,44, est le plus élevé depuis trois mois (un taux R supérieur à 1 signifie que le virus se propage).

105 personnes se trouvent actuellement dans un état grave dont 22 sont placées sous respirateur.

Dans ce contexte, les autorités sanitaires recommandent le port du masque en intérieur pour tous.