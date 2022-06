Stress post-traumatique: l'association Belev Echad soigne les âmes des soldats blessés

"J'ai mis plus de 10 ans à admettre que je souffrais de syndrome post-traumatique"

La plupart ont la vingtaine, d'autres sont plus âgés. Tous ont été blessés dans le cadre de leur fonction. Dans des guerres, dans des opérations, au cours de leur déploiement ou dans des attaques terroristes. Parfois doublement, triplement. Comme si le sort était scellé. Mais si certains ne portent pas de stigmates sur leurs corps, c'est leur esprit qui est déchiré.

L'association israélienne BeLev Ehad ("un cœur pour tous", qu'on pourrait aussi aisément traduire par "avoir le cœur sur la main") vient en aide aux soldats, policiers et membres des forces de sécurité considérés comme blessés de guerre et en situation de syndrome post-traumatique.

Une maison-refuge

Fondée en 2009 par le Rav Uriel Vigler et sa femme Shevy, l'association a ouvert une maison à Kyriat Ono dans le centre d'Israël, non loin de Tel-Aviv. Une maison pour tous, qui se veut un refuge. C'est là que ces jeunes trouvent une compagnie, parlent à ceux et celles qui leur ressemblent, qui sont "différents" et pareils à la fois. Cette maison leur offre surtout un confort de vie unique: salles d'étude, de sport, de relaxation et même une piscine.

Le directeur des lieux est Raz Bodani. Cet ancien officier supérieur de la brigade Golani a été blessé à plusieurs reprises à la frontière avec la bande de Gaza. C'est dans un hôtel dans le nord d'Israël, surplombant le lac de Tibériade que nous le retrouvons, alors que l'association a invité plusieurs dizaines de ses membres pour un long week-end d'activités.

"Je n'étais pas bien, pas bien du tout dans ma vie. Je ne savais pas où j'en étais. Je me cherchais. C'est ce projet qui a redonné un sens à ma vie", confie Raz, qui porte l'insigne de son ancienne brigade autour du cou. Protecteur, il est considéré comme le "père" de ces jeunes. Il n'a pourtant que quelques années de plus qu'eux. Raz jouit presque d'une autorité naturelle auprès de Michal, Dana, Nadav, Ido, Doron, R., Ron, Raz, Barak, Shaul et bien d'autres encore.

Blessés à vie

On pourrait écrire des dizaines de pages sur chacun de ces jeunes. Ron était policier des gardes-frontières. Il a perdu son œil à cause d'un engin explosif artisanal lancé par des terroristes devant un point de passage au sud de Jérusalem. Plus de 15 ans séparent Shaul de Barak et Ido.

Ils ont tous les trois été grièvement blessés par un obus de mortier tombé contre leur position de repli à la frontière avec Gaza. Shaul a perdu l'usage de son bras gauche, Barak est considéré comme handicapé à 50%. Ido, lui, porte à jamais sur son ventre et sur le flanc les cicatrices de ses blessures.

Nadav est un ancien officier des forces spéciales. Il a reçu des éclats de bombes dans ses jambes. Après avoir une première fois récupéré de ses blessures, il a été affecté à la brigade des Parachutistes. Son tympan a malheureusement éclaté lorsque des balles ont frôlé son oreille, lui faisant perdre l'ouïe du côté gauche.

Pour des raisons de sécurité, impossible de préciser l'identité de R. Comme ses frères et sœurs d'armes, il a lui aussi été blessé. Policier dans une unité d'élite des gardes-frontières, il a reçu un bloc de pierre en pleine tête. Sa mâchoire s'est brisée sur le coup, son œil gauche est à peine fonctionnel.

Mais ce ne sont pas ces blessures qui l'ont conduit à rejoindre l'association "BeLev Ehad". "J'ai mis plus de 10 ans à admettre que je souffrais de syndrome post-traumatique", admet R. alors que nous discutons devant la piscine. "Mes blessures restent ancrées en moi, elles ne disparaîtront jamais. Mais ce désir d'aller mieux est devenu presque vital", confie t-il.

Apprendre à se reconstruire

C'est peut-être ce qui lie toutes les personnes avec qui nous parlons. Grâce à des activités sociales et une volonté de les aider à s'insérer professionnellement, l'association "BeLev Ehad" leur a redonné goût à la vie. Ils peuvent sourire, rire, pleurer ensemble. Ils sont également invités à prendre part plusieurs fois par an à des voyages, principalement aux États-Unis. "Le fait de pouvoir se retrouver est un remède pour nous", explique Raz Boudani.

Belev Echad L'association Belev Echad offre des séjours de détente aux soldats souffrant de stress post-traumatique

Ce qui pèse également sur ces victimes est leur accoutumance au cannabis médical. "Ça nous apaise, mais nous voulons que ça cesse", explique Ido. "Impossible d'être marié, d'avoir des enfants et de continuer à fumer. Ce n'est pas compatible avec une vie de famille. J'espère vraiment laisser tout ça derrière moi", dit-il.

Le Rav Vigler insiste sur "cette obligation morale et "juive" d'apporter du réconfort à ceux et celles qui ont payé le prix de la protection des civils et frontières israéliennes. Benzi, l'un des responsables de BeLev Ehad accompagné de son épouse Dvorah, a voyagé spécialement des États-Unis pour être auprès des membres de l'association. "Je ne regrette aucun effort", confie Benzi. "C'est pour moi une chance, je dirais même une bénédiction que de pouvoir aider et accompagner ces anciens soldats et policiers".

Le samedi soir arrive. Ceux et celles qui sont présents dans le lobby de l'hôtel s'enlacent. Le cœur n'est pas lourd. Du moins, le temps d'un shabbat. L'association "BeLev Ehad" repose aussi sur celles et ceux qui ont le cœur sur la main, et donnent sans compter.

En espérant qu'un jour, ces anciens combattants puissent profiter de leur vie, sans devoir aussi continuer à se battre face à l'administration très contraignante du ministère de la Défense et des Affaires sociales, qui remet parfois en question leur degré de handicap. "Comme si on nous demandait à chaque fois de rouvrir nos plaies physiques et morales", conclut R.