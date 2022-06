La majorité des Israéliens souhaitent la chute du gouvernement (sondage)

Le parti Nouvel espoir de Gideon Saar ne passerait pas le seuil d'éligibilité lors des prochaines élections

Un sondage publié lundi révèle que la majorité de l'opinion publique israélienne n'est pas satisfaite de la coalition au pouvoir.

Selon l'enquête de la Chaîne 12, 56 % des Israéliens pensent que le gouvernement Bennett ne devrait pas "continuer à exister". Seuls 35 % des sondés sont favorables au maintien de la coalition.

Parmi ceux qui ont voté pour les partis de la coalition lors des dernières élections, 63% soutiennent toujours le gouvernement tandis que 29% pensent que son mandat devrait prendre fin.

Le sondage montre que les électeurs sont majoritairement favorables au bloc d'opposition de droite dirigé par Benyamin Netanyahou.

Le bloc d'opposition remporterait ainsi 60 sièges sur les 120 de la Knesset, soit un de moins que la majorité nécessaire pour former un gouvernement.

D'après le sondage, Naftali Bennett et ses alliés politiques actuels ne remporteraient que 55 sièges, bien en deçà de la majorité.

Si des élections avaient lieu aujourd'hui, Le Likoud de Benyamin Netanyahou arriverait en tête du scrutin avec 36 sièges, suivi du parti centriste avec 20 sièges.

Parmi les partis de la coalition, le parti centriste Bleu Blanc de Benny Gantz obtiendrait 10 sièges, le parti travailliste 6 sièges, Israel Beitenou dirigé par Avigdor Lieberman 5 sièges, tout comme le parti Yamina de Naftali Bennett et le parti islamique Raam.

Le parti d'extrême gauche du Meretz est crédité de 4 sièges. Enfin, le parti Nouvel espoir de Gideon Saar ne passerait pas le seuil d'éligibilité.

Benyamin Netanyahou remporte les faveurs des sondés pour le poste de Premier ministre.

La majorité des personnes interrogées (56%) se disent opposées à la participation des partis arabes dans les futurs gouvernements, contre 31% y sont favorables.

Ce sondage intervient alors que la situation de la coalition est de plus en plus précaire. Lundi, elle est ainsi devenue minoritaire à la Knesset avec la défection du député Nir Orbach, qui a annoncé qu'il ne voterait plus avec la coalition jusqu'à ce que la loi Judée-Samarie soit adoptée.