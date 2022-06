Mort de l'écrivain israélien A.B Yehoshua à l'âge de 85 ans

Son œuvre prolifique en a fait l'un des auteurs israéliens les plus célèbres

L'auteur A.B. Yeoshua s'est éteint ce mardi à l'âge de 85 ans.

Son œuvre s'étalant sur 50 ans et rassemblant aussi bien des nouvelles, que des romans ou des pièces de théâtre pour enfants, en a fait l'un des écrivains israéliens les plus célèbres et les plus populaires.

Il s'est ainsi vu décerner le Prix Israël de littérature en 2015, ainsi que d'autres prix israéliens prestigieux. En 2012, il a reçu le prix Médicis étranger 2012 pour son roman "Rétrospective".

Le président israélien Israélien Isaac Herzog lui a rendu hommage en affirmant que "son œuvre gratifiait les Israéliens du plus grand prix qui soit".

Avraham "Boolie" Yehoshua est né en 1936 à Jérusalem où il a grandi au sein d'une famille d'origine espagnole profondément enracinée dans la ville. Son père était l'écrivain Mizrahi Yaakov Yehoshua et son grand-père, le rabbin Hanania Gabriel, membre du comité de la communauté séfarade de Jérusalem et l'un des délégués à la première assemblée de la communauté juive en Israël.

Après avoir servi dans le Corps des parachutistes, A.B Yehoshua obtient un diplôme du Département de philosophie de l'Université hébraïque. C'est durant ses études qu'il commence à rédiger des nouvelles compilées dans "La mort du vieil homme', son premier ouvrage publié en Israël en 1963, alors qu'il réside à Paris.

Il publie également au cours de la même décennie le recueil d'histoires "Devant les forêts", incluant la nouvelle à succès "Trois jours et un enfant".

"The Lover", son premier roman publié en 1977, qui raconte la vie d'Israéliens bouleversés par la guerre de Kippour est rapidement devenu un best-seller, acclamé par la critique.

Les ouvrages de référence qu'il a publiés par la suite explorent un large éventail de questions - de l'histoire du sionisme aux expressions de la moralité dans la littérature. A.B Yehoshua est resté un écrivain prolifique jusqu'à sa dernière année, avec la sortie de la nouvelle "The Only Daughter".

En plus de son travail littéraire, A.B Yehoshua était connu pour son activisme politique et social. Membre du Parti travailliste, il détenait une place d'honneur sur la liste du parti Meretz et a été membre du comité public de B'Tselem.

Il a signé une série de manifestes et de lettres exprimant son soutien à l'initiative de Genève, et condamnant l'activité d'Israël dans les territoires. Il a en outre appelé à un cessez-le-feu pendant la Seconde Guerre du Liban.

Il y a environ six mois est sorti le documentaire "Le dernier épisode d'AB Yehoshua" réalisé par Yair Kedar qui a accompagné l'auteur dans les dernières années de sa vie, après qu'il soit devenu veuf. Avant sa diffusion, l'écrivain a été interrogé sur "Here Culture" concernant la perspective de sa mort prochaine, alors qu'il luttait contre un cancer.

"Je suis désolé pour certaines choses personnelles que j'ai pu faire à des gens ici ou là, et aussi pour une éventuelle injustice faite ici ou là à l'un de mes enfants. Je glisse dans la mort", avait-il déclaré. Dans une autre interview, il avait dit : "Je suis malade et je lutte contre le cancer. J'accepte la mort avec plénitude et même dans un bon état esprit. Ma vie a été belle et j'espère que ma mort sera rapide et facile".

Joshua était marié à la psychanalyste Rebecca "Ika" Yahoshua, décédée il y a cinq ans. Il laisse dans le deuil trois enfants et sept petits-enfants.