Israël et l'Italie discutent d'un accord d'exportation de gaz

"L'Europe a besoin de ressources énergétiques et Israël peut lui fournir du gaz", a dit N. Bennett

Israël et l'Italie ont discuté de la mise en place d'un accord d'exportation gazier qui pourrait s'étendre à plusieurs pays d'Europe, a déclaré Naftali Bennett à l'issue de sa rencontre avec le Premier ministre Mario Draghi ce mardi à Jérusalem.

"L'Europe a besoin de ressources énergétiques et Israël peut lui fournir du gaz", a dit le chef de gouvernement israélien.

Revenant sur le litige territorial entre l'Etat hébreu et le Liban, Naftali Bennett en a profité pour envoyer un message à Beyrouth.

"J'espère que Liban nous laissera exploiter les ressources gazières dans la zone car elles pourraient profiter à nos deux pays", a-t-il dit.

Egalement en déplacement en Israël aux côtés de Mario Draghi, la présidente de la Commission européenne a confirmé que l'UE visait à "renforcer" sa coopération énergétique avec l'Etat hébreu en réponse au "chantage" énergétique de la Russie.

"Le comportement du Kremlin ne fait que renforcer notre volonté de nous libérer de notre dépendance aux énergies fossiles russes", a affirmé Ursula von der Leyen.

"Par exemple, nous explorons actuellement des voies pour renforcer notre coopération énergétique avec Israël", a-t-elle expliqué, citant un projet de câble électrique sous-marin reliant l'Etat hébreu, Chypre et la Grèce et un "pipeline" en Méditerranée orientale.

Israël travaille d'arrache-pied pour pouvoir exporter une partie de ses vastes ressources gazières en mer vers l'Europe, qui cherche à remplacer les achats de combustibles fossiles russes depuis l'invasion de l'Ukraine fin février et les sanctions contre le régime du président russe Vladimir Poutine.

Mme von der Leyen a rencontré lundi soir les ministres israéliens des Affaires étrangères et de l'Energie, Yaïr Lapid et Karine Elharrar, et doit s'entretenir mardi soir avec le chef du gouvernement Naftali Bennett.