Israël: le budget du ministère du Tourisme s'élève à environ 300 millions de shekels

"Ce budget nous permettra d'atteindre l'objectif des 10 millions de touristes par an d'ici 2030"

Le budget du ministère israélien du Tourisme pour le développement des infrastructures touristiques publiques cette année s'élève à environ 300 millions de shekels (82 millions d'euros).

Le ministère invite les autorités locales et les organismes publics à soumettre des demandes d'assistance pour la mise en place de projets qui contribueront de manière significative au tourisme entrant et au tourisme interne.

"Après des années sans budget d'État, le ministère israélien du Tourisme alloue des sommes importantes pour établir et moderniser les infrastructures touristiques dans tout Israël. Ce budget nous permettra d'atteindre l'objectif que nous nous sommes fixé: 10 millions de touristes par an d'ici 2030," a déclaré le ministre du Tourisme Yoel Razvozov.

"Comme nous l'avons fait au cours de l'année écoulée, nous continuerons d'investir dans des plans à long terme qui amélioreront le tourisme que nous avons ici en Israël, l'expansion de l'offre hôtelière, l'amélioration du service et la réduction des coûts des vacances en Israël. Parce que prendre des vacances n'est pas réservé qu'aux riches", a-t-il ajouté.

Le directeur général du ministère du Tourisme, Dani Shahar, a assuré que "la directive que nous publions est le résultat d'un travail acharné, qui comprend de nombreuses discussions et consultations liées aux conditions et à la hiérarchisation des projets qui donneront le résultat optimal le plus efficace".

Depuis quelques semaines, le pays a rouvert aux touristes après deux ans de fermeture pour cause de pandémie de coronavirus.