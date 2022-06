Israël en passe de devenir le pays occidental le plus peuplé au monde d'ici 2050

"L'État d'Israël deviendra le pays occidental le plus peuplé, avec plus de 800 habitants au kilomètre carré"

L'État hébreu est en passe de devenir le pays occidental le plus peuplé au monde d'ici 2050, a déclaré à la Knesset le vétéran militant écologiste et député Alon Tal.

Alon Tal a présenté les statistiques d'un rapport de recherche préparé par un groupe environnemental appelé "Zafuf: le Forum pour la population, l'environnement et la société," qui indiquait que d'ici 2050, la population du pays pourrait atteindre plus de 17,5 millions d'habitants contre plus de 9 millions aujourd'hui.

"L'État d'Israël deviendra le pays occidental le plus peuplé, avec plus de 800 habitants au kilomètre carré", a déclaré Alon Tal.

"Nous connaissons la réalité et savons que protéger les espaces verts ne suffit pas. Je veux savoir ce que font l'Administration israélienne de la planification et le Ministère de la construction et du logement pour traduire leurs déclarations dans la réalité," a-t-il ajouté.

"Les espaces verts disparaissent à un rythme vertigineux de 24 kilomètres carrés par an, et le rythme va s'accélérer avec la croissance de la population," a averti Alon Tal.

"Nous devons tous comprendre que nous sommes dans une crise existentielle", a déclaré le président du comité, Ram Shefa. "Nous sommes des jeunes qui s'inquiètent de ce qui se passera ici dans 30 ans."

"Les médias ne comprennent pas la gravité de la situation. Au lieu de surpeupler les villes, les gens s'emparent des espaces verts agricoles. Notre travail est de provoquer une prise de conscience et d'influencer la législation afin que le ministère de la Protection de l'environnement puisse apporter les changements nécessaires," a-t-il dit.

Le Dr Ana Trakhtenbrot, qui dirige la section de la biodiversité au ministère de la Protection de l'environnement, a assuré que la vision de son ministère est que chaque municipalité dispose d'une enquête lui permettant de savoir quelles zones naturelles urbaines sous sa juridiction elle doit entretenir et préserver.