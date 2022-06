Au moins 6.068 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés mercredi, sur les 25.756 tests effectués

La sixième vague du coronavirus se rapproche à grands pas, avec des nombres de nouveaux cas et des taux d'infection qui augmentent chaque jour, a mis en garde le professeur Galia Rahav, directrice du département des maladies infectieuses de l'hôpital Sheba, sur 103FM.

"Je pense que c'est une question de sémantique, mais bien sûr, on peut appeler cela une sixième vague. Il y a une augmentation de la morbidité, une augmentation du nombre de patients gravement malades, ce n'est pas très inquiétant, mais il y a clairement une hausse. Il y a un nouveau variant", a-t-elle déclaré.

Selon le professeur Galia Rahav, il ne semble pas, à ce stade, que ce variant provoque des maladies plus graves, "mais sa propagation est supérieure aux variants BA1 et BA2", et les personnes ayant été vaccinées contre ces variants ne sont pas protégés contre le dernier en date.

"Il est trop tôt pour dire qu'il ne cause pas de maladie grave", a-t-elle tempéré.

Par ailleurs, les autorités sanitaires israéliennes ont rapporté qu’au moins 6.068 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés mercredi, sur les 25.756 tests effectués au cours de la journée.

Le coefficient d'infection est désormais de 1,37, tandis que 132 patients restent dans un état grave, dont 29 sont sous assistance respiratoire.

De son côté, le directeur général du ministère israélien de la Santé, le professeur Nachman Ash a déclaré mercredi qu'il pensait qu'au moins une nouvelle injection du vaccin contre le Covid serait nécessaire pour se protéger contre le nouveau variant.

"On pourrait dire que parce que le virus change, on ne sera pas satisfaits de la réponse apportée avec trois vaccins. Nous ne disposons pas de doses adaptées aux variants, mais elles seront probablement disponibles dans les mois à venir", a déclaré M. Ash dans une interview accordée à Galei Tzahal.