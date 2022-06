Le chanteur Stéphane Legar se réjouit des "connexions entre Israël et l'Afrique"

"Il y a en Israël des choses qu'il n'y a pas ailleurs"

"Je suis d'origine togolaise et né en Israël et je le fais ressentir dans ma musique. Cela fait vraiment plaisir de voir les connexions entre l'Afrique et Israël", a déclaré le chanteur Stéphane Legar à l'occasion de la Journée mondiale de l'Afrique 2022.

Très populaire en Israël, M. Legar s'est fait connaitre avec le tube "Comme ci comme ça".

"Je recherche toujours à ce qu'il y ait du son et beaucoup d'instruments dans ma musique. Je parle de ce qui se passe dans le pays, sous un angle toujours positif. Il y a en Israël des choses qu'il n'y a pas ailleurs", a-t-il affirmé à i24NEWS.

Les relations entre les pays africains et Israël tendent en effet à se réchauffer que ce soit au niveau politique, sécuritaire ou économique.

Une conférence a été organisée fin mai à l’ambassade d’Israël à Paris dans l'objectif de promouvoir le renforcement de l'influence de l’État hébreu en Afrique.